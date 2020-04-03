电子商务 释放新动能（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

3月28日，广东省中山市沙溪镇举行网络特卖会，一名服装主播在直播平台界面查看买家留言。

新华社记者 刘大伟摄

3月31日，湖北省秭归县水田坝乡龙口村，村民将脐橙装车并通过电商平台销往全国。

王 罡摄（影像中国）

4月1日，浙江省桐乡市洲泉镇一家公司仓储区内，技术人员正抓紧调试自动化立体仓库。

王志杰摄（影像中国）

3月31日，浙江省湖州市长兴县龙山街道川步村，花农利用直播平台进行线上销售。

谭云俸摄（影像中国）

3月27日，在安徽省六安市金寨县花石乡大湾村，志愿者直播山村美景，运用“云销售”帮助贫困户卖农产品。

陈 力摄（影像中国）

3月23日，湖北省荆州市某物流园内的一家快递公司分拨中心，工作人员连夜分拨快件。

黄志刚摄（影像中国）

疫情期间，“宅经济”捧热线上消费。在满足民生需求的同时，电子商务激发消费潜力和活力，培育新的增长点，释放经济发展新动能。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 10 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)