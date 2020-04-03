干部当主播 “带货”更要“带动”（干部状态新观察）

干部直播带货已不算新鲜，刚刚过去的3月，为减少疫情对农产品销售的影响，不少党员干部走进直播间，客串起卖货主播。干部直播卖货效果如何？线上消费助农，光靠干部够不够？如何构建长效机制，让直播转化为百姓口袋里实实在在的收益？记者采访了基层干部、直播平台和相关专家，对干部直播卖货的现状与前景展开探讨。

——编 者

据商务部发布数据显示，2019年全国农产品网络零售额达到3975亿元，同比增长72%。截至目前，全国农村网商突破1300万家，线上销售成为助力消费扶贫的重要手段。连日来，受疫情影响，一方面，农产品销售遇到困难，另一方面，网络直播更受关注。于是，各大网络平台推出多种形式的直播助农计划，其中，越来越多的干部走进直播间，为当地农产品代言。

效果怎么样？

带来流量，增加销量，也考验干部在直播间外的努力

记者：在网络直播卖货中，基层干部直接出场，带来了怎样的效果？

青海省河南蒙古族自治县县长阿琼：干部运用直播等手段为当地产品代言，意味着用个人的信誉甚至地方政府的信用为产品质量担保。对消费者而言，这样的产品更信得过；就产品本身来说，直播倒逼干部们对产品从源头到流通的各个环节要知根知底、严格监管，对产品的把控也起到一种促进作用。

淘宝内容电商事业部总经理俞峰：相对于专业主播，干部属于直播间的新手。他们的优势在于，身份更受关注，诚意更打动人，信誉更有保证。在我们组织的春播月活动中，县（市）长出镜的直播，几乎都能带来店铺成交高峰和观看高峰。直播是贫困地区接入新经济的一扇大门，干部直播，除了卖农产品，更是在帮当地打开这扇大门。

记者：走进直播间，是对干部自身能力的一种考验，怎样培养干部适应和使用互联网的能力？

吉林省委组织部组织三处处长辛峰：直播带货，看似门槛很低，但想真正做好并非易事。比如，对常年奋战在扶贫一线的干部们来说，如何带动网络销量，这是门大学问。针对这些问题，我们发起成立了“吉林省第一书记协会”，组织“直播技能技巧”“运用电商平台能力”“产业带动能力”等培训，力争让扶贫干部们坐得了办公室、进得去直播间，能实地调研、会直播带货。

山东省安丘市政协委员、金水谷农场总经理张晓东：直播是看得见的作为，但真正考验的是干部在直播间外的努力。一方面，干部要触网懂网，了解网络售卖的规律特性，组织农户加强学习、找到消费增长点；另一方面，干部更要创造条件，加强农村网络基础设施建设，在仓储、物流等方面下功夫，并做好农产品的标准化工程，培育好电商人才，这是一个系统性工程。

是否可持续？

干部示范引导，亟待培育更多直播助农力量

记者：在网络直播的大格局下，干部能否成长为沟通供需两端的带货主播？是否能帮助形成竞争力？

拼多多数据研究院副院长陈秋：对当地特色农产品的优势，干部们有着非常清晰的认知。经过学习，大多数干部具备专业的讲解能力。然而，毕竟基层工作条线较多，干部经常当主播显然不现实。可持续、常态化、高质量的助农直播，数量上还是少、频次上也不高，光依靠干部出镜，有些杯水车薪。

阿琼：直播需要接地气，太死板就得不到网民的认可，但是，吆喝也要把握度，这就需要干部敢闯敢试，同时创新方法。所以，对干部来说，除了“不会用”，还有“不想用”“不敢用”的问题，存在思想障碍。此外，这也涉及干部评价体系，干部考核评价是指挥棒，如何评价干部直播带货？是不是给予积极鼓励？这将会影响干部参与的热情。

记者：干部直播带货，频率可能无法满足日常农产品销售的需要，怎样能为直播助农真正培育力量？

张晓东：干部带头，起到了示范引导的作用，但干部不可能把直播带货作为主业，这就需要地方党委政府创造条件，厚植沃土，培养农村直播网红达人。其中，特别要注重回乡扎根农村创业的大学生，他们更了解市场需求，也了解农产品情况，是农产品的优秀销售员。农户往往不知道怎么直播效果好，调动干部和大学生带着农户直播、卖出农产品，好销量是最好的催化剂。

快手科技副总裁宋婷婷：主播的成长需要一定的积累，作为平台，我们启动“万村主播培养计划”，通过线下线上相结合的培训方式，寻找、发现贫困地区的乡村主播，从流量倾斜、技术培训、运营协助等方面，力争培养出一批具有本地特色的正能量网红，助力当地脱贫、增收、致富。

如何见实效？

干部既要掌握通达民意的新手段，也要增强统筹协调能力

记者：直播要转化为百姓口袋里实实在在的收益，干部还需补齐哪些短板？

内蒙古敖汉旗委常委、宣传部长张明：我们敖汉的小米，原生态、品质高，但因为品牌影响力不大，市场认知度不高。我们组织旗长等干部走到镜头前直播，就是想借助干部身份保证产品信誉和质量。可基层工作千头万绪，总组织干部来直播不是常态。长远来看，怎样培育出过硬品牌，是我们要着重思考的发力点。这次组织直播是试水，让更多干部和农户们意识到品牌对农产品销售的重要性。

青海报业发行物流有限公司总经理董维良：我们较早走进青海省河南县、兴海县等地拓展电商扶贫，发现产品同质化严重，缺乏精深加工，市场上议价能力不高。同时，因为产品丰富度有限、财力不够、人才缺乏，外面大的电商平台引不进来，靠企业、农户自己拓展市场，显得零敲碎打、力不从心。这就需要干部们发挥统筹协调作用，帮助提高产品的附加值，从分散经营向集约化发展转变，形成直播助农的合力。

记者：直播带货的尝试给干部开展工作带来哪些启发和思考？

辛峰：干部直播既是卖货，也是与观众的互动。通过分享一些扶贫经历，讲述农产品背后的故事，干部们展示了创新求变的努力、真抓实干的精气神。在互动中，干部们还能直接了解当下的消费需求、社会心理。从某个方面来说，参与直播也是接地气的一种方式，属于通过互联网开展群众工作，这有利于基层干部转变观念，有助于了解社情民意，更科学、更精准地作出决策、改进工作。

中国社会科学院农村发展研究所研究员胡冰川：当下，提高社会治理能力，基层干部必须熟悉网络特性，了解网络规律。基层干部在制度规范的框架下，主动触网，这既是各地在发展经济过程中积极拥抱网络流量的尝试，也拓宽了干部与群众沟通互动的渠道。在直播中，基层干部尤其是像县长、乡长、第一书记这样的领导干部积极参与，对互联网运作方式可以有更具体、更深刻的认知，这种良性互动对提升基层社会治理水平显然是非常重要的。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 11 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)