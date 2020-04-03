人民网>>财经

全球旅游业面临疫情大考（国际视点）

本报驻西班牙记者  姜  波  本报驻泰国记者  林  芮

2020年04月03日08:04  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情冲击泰国旅游业，赴泰游客数量急剧下滑，一向拥挤热闹的景点如今冷冷清清。图为日前曼谷摩天轮夜市。
　　新华社记者 张可任摄

　　核心阅读

　　随着新冠肺炎疫情在全球多地持续蔓延，许多国家临时采取限制入境、减少人员流动、关闭公共场所和旅游景点等非常措施，多国旅游业遭受重创。为应对挑战，各国纷纷出台相关纾困举措。业界也呼吁加强国际合作，为旅游业复苏提供助力。

　　

　　总部位于马德里的世界旅游组织近日发布报告认为，旅游业是全球受疫情冲击最为严重的行业之一。预计2020年游客数量将比2019年下降20%—30%，国际旅游收入将减少3000亿—4500亿美元。为应对危机，各国政府和企业纷纷采取应急措施，努力摆脱困境。

　　多国旅游业遭受重创

　　世界旅游业理事会的最新报告预测，受疫情影响，目前全球有7500万个旅游业工作岗位面临威胁，2020年旅游业产值预计将损失2.1万亿美元。其中，亚太地区受到的影响最为严重，4900万旅游从业者可能失业，行业产值预计损失近8000亿美元；欧洲有1010万旅游业者可能失业，行业产值预计损失近5520亿美元。

　　为了应对疫情，泰国首都曼谷近期已宣布关闭所有大型商场、旅游和娱乐设施，取消部分泰国航空公司国际航班，每年一度的泰国宋干节（泼水节）也被迫无限期延后。泰国财政部长乌达玛近日表示，泰国今年将流失500万外国游客。

　　东南亚其他多国旅游业也受到严重影响：2月入境柬埔寨的外国游客数量下降了60%以上。印尼酒店与餐厅协会的数据显示，2月以来巴厘岛的酒店入住率降至5%以下，多家酒店被迫中止营业。该协会估算，全国酒店入住率已降至20%。马来西亚酒店业协会称，截至3月16日，马来西亚有约17万间客房预订被取消。据新加坡《海峡时报》报道，3月新加坡出入境旅行预订业务量较平时下降80%。

　　欧洲多国旅游业同样遭受重创。据意大利旅游联合会3月初的预测，今年3月—5月，意大利游客数量将减少近3200万人，损失超过70亿欧元。西班牙旅游协会预测，西班牙旅游业收入全年预计损失550亿欧元，同比下降32.4%。葡萄牙旅游业联合会主席弗朗西斯科·卡列罗斯表示，该国旅游企业3月的平均销售收入下降了40%—50%，预计未来两个月，九成以上旅游企业可能出现“零销售额”。法国国际广播电台的报道称，因众多航班、旅游、住宿等预订取消，法国旅游业损失可能高达400亿欧元。

　　由于旅游业约80%为中小企业，且女性、青年人和农村劳动力占从业者主体，业界担心，如果疫情持续，大量相关领域的中小企业将破产倒闭，势必对众多脆弱群体的生计构成威胁。

　　各国纷纷出台纾困措施

　　世界旅游业理事会主席格洛丽亚·格瓦拉表示，如果不采取有力的救助措施，旅游业将面临崩溃。这不仅会对全球范围内的旅游企业带来巨大损失，还将触发多米诺骨牌效应导致整个供应链上的工作岗位大量流失，影响其他企业员工和经营者。格瓦拉呼吁向旅游业企业提供充足无息贷款，为陷入困境的从业者提供援助，以便渡过难关。

　　为应对挑战，多国政府纷纷出台纾困和援助措施。目前，泰国政府已先后推出三轮经济刺激计划，包括向中小企业提供优惠贷款、税务减免等，重点支持旅游业相关企业。印尼连续推出两轮经济刺激计划，包括向当地航空公司和旅行社提供援助资金，资助巴厘岛在内的10个旅游目的地的营销活动，为前往旅游目的地的国内游客提供航班折扣优惠，相关酒店和饭店免税6个月。柬埔寨政府宣布为暹粒省西北部所有酒店和旅馆提供税收优惠，为期2—5个月。马来西亚通过发放旅游电子优惠券、免除酒店服务税、减免个人所得税等多种激励措施促进当地旅游业发展。新加坡政府则为旅游业雇员发放工资补贴，每名在职本地员工每月获得75%的工资补贴，另再拨付9000万新元（1新元约合5元人民币）重振旅游业。

　　在欧洲，西班牙和意大利等国的旅游业在GDP中占比超过10%。意大利政府3月初紧急拨款36亿欧元，并颁布首个针对疫情严重地区的抗疫法案，用以支持经济发展，重点扶持受重创的旅游业，同时向陷入困境的意大利航空公司提供支持。西班牙政府也于近日通过了4亿欧元的专项贷款担保，专门满足受疫情影响的旅游业企业和相关运输业的流动性需求。法国政府设立了总额为10亿欧元的团结互助基金，符合要求的旅游业中小企业或个体经营者均可申请人均1500欧元的补助，对于受疫情影响严重的零售、餐饮等企业视情免除电费、煤气费及房租等。

　　危机管理策略需不断完善

　　为应对挑战，世界旅游组织与地区委员会的主席国和世卫组织、国际民航组织等最近共同成立了全球旅游危机管理委员会，将根据疫情防控情况定期举行会议，评估疫情形势并给出建议，同时将出台一系列促进旅游业恢复的建设性举措。

　　业内人士分析认为，如疫情持续较长时间，一些实力较弱的旅游企业或将陷入运营困境，旅游相关企业关停和并购会增加，全球旅游企业或将面临重组与洗牌。与此同时，疫情后旅游企业间的竞争也将加剧。为了吸引更多消费者，旅游业需要推出更多具有创新性和吸引力的产品。

　　有专家指出，经历此次疫情冲击，全球旅游业或将出现一些新的趋势。因目前各国疫情情况不同以及入境限制等举措，不少人会对长途旅行产生顾虑，相对更有安全感的短途旅行、国内游或自驾游可能成为未来一段时期新的增长点。疫情也为旅游产业将营销重点转向国内游客提供了契机。

　　新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，新加坡将在疫情时期通过加强职工培训、推动行业转型升级等，为旅游业未来长期发展奠定基础。政府对旅游业等受影响行业的技能提升资助最长达6个月，从而使员工获得知识技能的提升，同时利用信息技术让旅游业的商业模式更加现代化。

　　经合组织报告认为，除短期应急举措外，还应从长远角度不断完善旅游业危机管理策略，使其能够更好地应对各种可能冲击。

　　（本报马德里、曼谷4月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月03日 16 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved