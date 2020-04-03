全球旅游业面临疫情大考（国际视点）

新冠肺炎疫情冲击泰国旅游业，赴泰游客数量急剧下滑，一向拥挤热闹的景点如今冷冷清清。图为日前曼谷摩天轮夜市。

新华社记者 张可任摄

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随着新冠肺炎疫情在全球多地持续蔓延，许多国家临时采取限制入境、减少人员流动、关闭公共场所和旅游景点等非常措施，多国旅游业遭受重创。为应对挑战，各国纷纷出台相关纾困举措。业界也呼吁加强国际合作，为旅游业复苏提供助力。

总部位于马德里的世界旅游组织近日发布报告认为，旅游业是全球受疫情冲击最为严重的行业之一。预计2020年游客数量将比2019年下降20%—30%，国际旅游收入将减少3000亿—4500亿美元。为应对危机，各国政府和企业纷纷采取应急措施，努力摆脱困境。

多国旅游业遭受重创

世界旅游业理事会的最新报告预测，受疫情影响，目前全球有7500万个旅游业工作岗位面临威胁，2020年旅游业产值预计将损失2.1万亿美元。其中，亚太地区受到的影响最为严重，4900万旅游从业者可能失业，行业产值预计损失近8000亿美元；欧洲有1010万旅游业者可能失业，行业产值预计损失近5520亿美元。

为了应对疫情，泰国首都曼谷近期已宣布关闭所有大型商场、旅游和娱乐设施，取消部分泰国航空公司国际航班，每年一度的泰国宋干节（泼水节）也被迫无限期延后。泰国财政部长乌达玛近日表示，泰国今年将流失500万外国游客。

东南亚其他多国旅游业也受到严重影响：2月入境柬埔寨的外国游客数量下降了60%以上。印尼酒店与餐厅协会的数据显示，2月以来巴厘岛的酒店入住率降至5%以下，多家酒店被迫中止营业。该协会估算，全国酒店入住率已降至20%。马来西亚酒店业协会称，截至3月16日，马来西亚有约17万间客房预订被取消。据新加坡《海峡时报》报道，3月新加坡出入境旅行预订业务量较平时下降80%。

欧洲多国旅游业同样遭受重创。据意大利旅游联合会3月初的预测，今年3月—5月，意大利游客数量将减少近3200万人，损失超过70亿欧元。西班牙旅游协会预测，西班牙旅游业收入全年预计损失550亿欧元，同比下降32.4%。葡萄牙旅游业联合会主席弗朗西斯科·卡列罗斯表示，该国旅游企业3月的平均销售收入下降了40%—50%，预计未来两个月，九成以上旅游企业可能出现“零销售额”。法国国际广播电台的报道称，因众多航班、旅游、住宿等预订取消，法国旅游业损失可能高达400亿欧元。

由于旅游业约80%为中小企业，且女性、青年人和农村劳动力占从业者主体，业界担心，如果疫情持续，大量相关领域的中小企业将破产倒闭，势必对众多脆弱群体的生计构成威胁。

各国纷纷出台纾困措施

世界旅游业理事会主席格洛丽亚·格瓦拉表示，如果不采取有力的救助措施，旅游业将面临崩溃。这不仅会对全球范围内的旅游企业带来巨大损失，还将触发多米诺骨牌效应导致整个供应链上的工作岗位大量流失，影响其他企业员工和经营者。格瓦拉呼吁向旅游业企业提供充足无息贷款，为陷入困境的从业者提供援助，以便渡过难关。

为应对挑战，多国政府纷纷出台纾困和援助措施。目前，泰国政府已先后推出三轮经济刺激计划，包括向中小企业提供优惠贷款、税务减免等，重点支持旅游业相关企业。印尼连续推出两轮经济刺激计划，包括向当地航空公司和旅行社提供援助资金，资助巴厘岛在内的10个旅游目的地的营销活动，为前往旅游目的地的国内游客提供航班折扣优惠，相关酒店和饭店免税6个月。柬埔寨政府宣布为暹粒省西北部所有酒店和旅馆提供税收优惠，为期2—5个月。马来西亚通过发放旅游电子优惠券、免除酒店服务税、减免个人所得税等多种激励措施促进当地旅游业发展。新加坡政府则为旅游业雇员发放工资补贴，每名在职本地员工每月获得75%的工资补贴，另再拨付9000万新元（1新元约合5元人民币）重振旅游业。

在欧洲，西班牙和意大利等国的旅游业在GDP中占比超过10%。意大利政府3月初紧急拨款36亿欧元，并颁布首个针对疫情严重地区的抗疫法案，用以支持经济发展，重点扶持受重创的旅游业，同时向陷入困境的意大利航空公司提供支持。西班牙政府也于近日通过了4亿欧元的专项贷款担保，专门满足受疫情影响的旅游业企业和相关运输业的流动性需求。法国政府设立了总额为10亿欧元的团结互助基金，符合要求的旅游业中小企业或个体经营者均可申请人均1500欧元的补助，对于受疫情影响严重的零售、餐饮等企业视情免除电费、煤气费及房租等。

危机管理策略需不断完善

为应对挑战，世界旅游组织与地区委员会的主席国和世卫组织、国际民航组织等最近共同成立了全球旅游危机管理委员会，将根据疫情防控情况定期举行会议，评估疫情形势并给出建议，同时将出台一系列促进旅游业恢复的建设性举措。

业内人士分析认为，如疫情持续较长时间，一些实力较弱的旅游企业或将陷入运营困境，旅游相关企业关停和并购会增加，全球旅游企业或将面临重组与洗牌。与此同时，疫情后旅游企业间的竞争也将加剧。为了吸引更多消费者，旅游业需要推出更多具有创新性和吸引力的产品。

有专家指出，经历此次疫情冲击，全球旅游业或将出现一些新的趋势。因目前各国疫情情况不同以及入境限制等举措，不少人会对长途旅行产生顾虑，相对更有安全感的短途旅行、国内游或自驾游可能成为未来一段时期新的增长点。疫情也为旅游产业将营销重点转向国内游客提供了契机。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，新加坡将在疫情时期通过加强职工培训、推动行业转型升级等，为旅游业未来长期发展奠定基础。政府对旅游业等受影响行业的技能提升资助最长达6个月，从而使员工获得知识技能的提升，同时利用信息技术让旅游业的商业模式更加现代化。

经合组织报告认为，除短期应急举措外，还应从长远角度不断完善旅游业危机管理策略，使其能够更好地应对各种可能冲击。

（本报马德里、曼谷4月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 16 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)