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促消费重在拼内功（多棱镜）

李心萍

2020年04月03日08:04  来源：人民网－人民日报
 

　　使消费这个主引擎保持澎湃动力，一阵猛火急攻后，还要立足长远，持续升级产品和服务，完善制度净化环境，提高居民消费意愿和消费能力

　　

　　连日来，随着疫情风险级别下调，一些地方出台政策措施，想方设法促进居民消费。

　　看得出，为了促进消费，各地、各部门、各行各业都很拼。之所以如此用心用力，一方面，是因为消费对中国经济的贡献巨大。去年，中国社会消费品零售总额41.2万亿元，稳居世界第二，连续6年成为拉动经济增长的第一引擎。今年受疫情影响，经济面临较大下行压力，部分行业还没有百分百复工复产，国外疫情蔓延导致出口受阻。眼下，拉动经济的“三驾马车”中，最能使上劲儿的就是消费。

　　另一方面，由于人们居家时间较长，今年前两月社会消费品零售总额同比下降20.5%。眼下部分城市已经“解禁”，在防控措施到位的前提下，线下消费也比较安全。采用各种手段，把国内被疫情抑制、冻结的消费释放出来，使实物消费和服务消费得到回补，正当其时。

　　因此，我们乐见各地通过创新服务、创新政策花式促销；更欣喜于无接触配送、直播零售等消费新模式、新业态迎合需求热点快速发展。

　　让被疫情影响的消费“旺”起来，一阵“猛火急攻”后，还需“小火慢炖”。促消费扩内需是场持久战，让这个主引擎保持澎湃动力，相关部门和行业还需立足当下，放眼长远，苦练内功。

　　供给质量需要持续提升。让老百姓愿消费，关键靠优质产品和服务。那些顺应消费需求的好产品，从来不愁销路。此次疫情影响下，健康消费异军突起，除菌拖把、除菌洗碗机等产品销量翻番、供不应求，就印证了这一点。可以预见的是，疫情消散后，餐饮消费、旅游消费将迎来“报复式”增长，哪些经营者能脱颖而出、赚得钵满盆溢，全看有无真本事。

　　想方设法充实百姓的“钱袋子”。说到底，只有收入增长了，消费才有底气。为此，要千方百计稳就业，让大家有活干、有钱赚；要加强金融和资本市场建设，增加居民财产性收入，提高拓展信用消费空间；还要通过深化改革，兜牢居民基本保障网、畅通低收入群体增收渠道，改善大家的收入预期。总之，让人们有钱花、能消费。

　　市场环境要持续改造净化。坚决遏制哄抬物价行为，依法惩罚不法商家……疫情期间，市场监管部门“快、准、狠”的监管手段赢得消费者点赞，好举措当推而广之。只有建立起诚信、安全、公平的消费环境，消费者才敢消费、开心消费。

　　让消费主引擎动力澎湃，更要化危为机，顺应趋势，壮大消费新动能。此次疫情，在传统服务业受到影响的同时，“宅经济”“智生活”等创新消费爆发增长。特别是在娱乐、教育、医疗等领域出现的线上创新服务模式，受到消费者的广泛认可和接受。对这些新趋势，要妥善加以引导、扶持，秉承包容审慎监管原则，在资金、税收等政策上给予关照，助力服务消费加速实现线上化，壮大新业态、新模式，激活消费新增长点。

　　风物长宜放眼量。只要我们练好内功，加强制度建设，激发消费潜能，消费的主引擎一定能在促进经济社会发展中发挥更大作用。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月03日 19 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
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