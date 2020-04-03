电影先上网，且行且看（云中漫笔）

近日，电影《大赢家》在多个网络平台首映，成为疫情发生后第3部转为网络首映的大银幕电影。此前，电影《囧妈》放弃院线首映，于大年初一在网络视频平台“请全国人民看《囧妈》”，首开“网络春节档”先河，随后，电影《肥龙过江》也以付费模式在视频平台上线。无疑，这是一个疫情所迫与新媒体的商业利益需求共同促成的结果。

近日，中国国家电影局通知，所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业，具体复业时间等候通知。此前，受疫情影响，春节档、情人节档纷纷空缺。线下跌至冰点，线上消费火热，电影网络首映成为两全之策：既能及时占据线上内容消费高地，最大限度地止损；在视频平台遭遇内容荒之时，大制作电影成为补足内容缺口的品质之选，不仅满足用户观影需求，也为视频平台“强力吸粉”。因此，作为防疫期间的应急之举，电影网络首映兼顾用户、电影出品方与视频平台三方的利益，暂时形成内容供给与消费的良性循环。

然而，院线电影初次试水网络首映，新模式也亟待磨合。《囧妈》大年初一上线网络平台后，引发各界争议。电影转为网络首映，与视频平台分成，导致院线的前期投入打了水漂，对此，多家院线联名请示国家电影局，要求进一步规范行业制度。电影网络首映一定程度上挽救了片方收益，但如何平衡院线、出品方、平台、观众等多方利益，适应新模式下的商业逻辑，亟待制度的规范与完善。

当前，长视频平台进入“亿级”会员时代，短视频平台也强势崛起。在中国，电视剧的网络首播已不是新鲜事，近年广受观众喜爱的影视剧《延禧攻略》《天坑鹰猎》等，均采取“先网后台”模式播出，播放终端的界限日益模糊。放眼全球，奈飞公司也在探索院线和平台同步上映的可能性。对于部分院线资源有限的小成本影片来说，缩短上映窗口期，提前上线视频平台，采用付费的超前点映模式，也许有助于其获得更大的受益空间。

当然，电影目前仍然需要影院来营造现场感、仪式感以及不可替代的观影体验。笔者认为，电影网络首映不会是常态。未来新的传播技术也必然会对影院产生越来越大的冲击，因此影院服务和体验必须升级。从长远来看，互联网能为电影产业带来增量，视频平台和院线应是内容互通、互为补充、融合共生的关系。而不论影片以何种方式出现，对于观众而言，品质永远是第一要素。

(责编：栗翘楚、庄红韬)