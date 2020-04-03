人民网>>财经

电影先上网，且行且看（云中漫笔）

赵壹晨

2020年04月03日08:06  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，电影《大赢家》在多个网络平台首映，成为疫情发生后第3部转为网络首映的大银幕电影。此前，电影《囧妈》放弃院线首映，于大年初一在网络视频平台“请全国人民看《囧妈》”，首开“网络春节档”先河，随后，电影《肥龙过江》也以付费模式在视频平台上线。无疑，这是一个疫情所迫与新媒体的商业利益需求共同促成的结果。

　　近日，中国国家电影局通知，所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业，具体复业时间等候通知。此前，受疫情影响，春节档、情人节档纷纷空缺。线下跌至冰点，线上消费火热，电影网络首映成为两全之策：既能及时占据线上内容消费高地，最大限度地止损；在视频平台遭遇内容荒之时，大制作电影成为补足内容缺口的品质之选，不仅满足用户观影需求，也为视频平台“强力吸粉”。因此，作为防疫期间的应急之举，电影网络首映兼顾用户、电影出品方与视频平台三方的利益，暂时形成内容供给与消费的良性循环。

　　然而，院线电影初次试水网络首映，新模式也亟待磨合。《囧妈》大年初一上线网络平台后，引发各界争议。电影转为网络首映，与视频平台分成，导致院线的前期投入打了水漂，对此，多家院线联名请示国家电影局，要求进一步规范行业制度。电影网络首映一定程度上挽救了片方收益，但如何平衡院线、出品方、平台、观众等多方利益，适应新模式下的商业逻辑，亟待制度的规范与完善。

　　当前，长视频平台进入“亿级”会员时代，短视频平台也强势崛起。在中国，电视剧的网络首播已不是新鲜事，近年广受观众喜爱的影视剧《延禧攻略》《天坑鹰猎》等，均采取“先网后台”模式播出，播放终端的界限日益模糊。放眼全球，奈飞公司也在探索院线和平台同步上映的可能性。对于部分院线资源有限的小成本影片来说，缩短上映窗口期，提前上线视频平台，采用付费的超前点映模式，也许有助于其获得更大的受益空间。

　　当然，电影目前仍然需要影院来营造现场感、仪式感以及不可替代的观影体验。笔者认为，电影网络首映不会是常态。未来新的传播技术也必然会对影院产生越来越大的冲击，因此影院服务和体验必须升级。从长远来看，互联网能为电影产业带来增量，视频平台和院线应是内容互通、互为补充、融合共生的关系。而不论影片以何种方式出现，对于观众而言，品质永远是第一要素。

(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved