资金多渠道涌入 激活产业发展新动能

伴随经济新动能蓄势而起，相关的资金需求也极速上升。近期，记者采访业内机构和人士了解到，当前，以新基建为代表的新动能产业正迎来多路资本涌入：股权投资基金加速布局新经济赛道，银行信贷投放计划向该领域大幅度倾斜。巨量资金输血通道已经悄然开启。

业内人士指出，未来新动能产业还将吸引更多资金投入，而在本轮投资热潮中，除了财政资金之外，更需撬动市场化的风险投资基金和金融机构的资金发挥更大作用。

新动能蓄势而起 资金需求猛增

“目前我们正处在新技术和产品不断研发迭代、现有产品开始产业化落地的阶段，为了保持技术在全球的领先性以及支持客户产品的落地，仍然需要相当数量的资金支持。”AI芯片开发企业黑芝麻智能科技首席营销官杨宇欣在接受《经济参考报》记者采访时表示。

对于黑芝麻智能而言，国家对5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设的推动，意味着巨大的市场机遇，也意味着更大的资金需求。

黑芝麻智能只是一个缩影。数据显示，蓄势而起的新基建正持续释放出巨大的资金需求。清科研究中心数据显示，2019年，先进制造、人工智能、5G、半导体等新基建产业获得股权投资的加速支持，其中，先进制造产业投资额达288.88亿元，较2018年增长135%；5G产业投资额达95.68亿元，较2018年增长251%；半导体产业投资额达433.65亿元，投资案例数724起，较2018年投资案例数增长34%。

光源资本董事总经理薛玲表示，新旧基建在政策出台背景和底层逻辑上有着非常本质的差异。传统基建主要围绕铁路、公路、水利建设等关乎基础国计民生的产业，而新基建更加强调科技属性与数字化基础设施的建设以及对产业升级的推动。她表示，在新基建之下，单就5G基础设施建设这一项，预期资金需求就将达到3万亿元。接下来几年，在5G、人工智能、数据中心、工业互联网的累计投资额预计不低于30万亿元，对上下游经济价值的带动高达百万亿级。

“与旧基建产业相比，以新基建为代表的新动能产业对高端科研人才的需求更为旺盛，技术壁垒也相对更高，这导致在资金需求上呈现出更为复杂的特点。”清科集团副总裁、清科资本合伙人张鹏程表示。他表示，随着更为强大的硬件及网络等基础设施进一步完善，投资机构将更加关注围绕汽车、医疗、教育等细分领域和特定场景下的产业投资机会。届时，能够深度融合产业和新技术、可以不断重塑原来产业规则乃至重新定义产业未来的创新类项目，必然会引发新一轮科技投资浪潮。

银行信贷资金加速涌入

以新基建为代表的经济新动能行业正站上投资风口，吸引了诸多投资机构的关注。记者了解到，部分投资机构早在几年前就成立了专门的部门来布局新经济这一赛道。

“光源资本长期看好信息通信技术对传统产业的升级与提效，看好产业的数字化和智能化转型，并将持续布局以5G、人工智能和工业互联网为代表的新基建相关方向企业。”薛玲说。

而在股权投资之外，以银行为代表的信贷资金也加速涌入这一领域。在近期密集举行的银行业绩发布会上，多家银行的管理层明确表示，将继续加大对相关领域资金支持力度。

中国建设银行副行长章更生透露，受疫情影响，今年建行的贷款投向会发生很大改变。2020年将新增贷款1.5万亿元，重点投向新基建、医疗卫生健康等领域。中信银行副行长胡罡表示，对5G、特高压、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建领域，中信银行将进一步加大支持力度。

政策性银行也在加速输血。近日，国开行设立2500亿元专项贷款支持制造业高质量发展。国开行表示，将通过创新融资模式、投贷联动协同、密切银政合作，对包括5G与光通讯、高铁及轨道交通装备、人工智能等领域予以支持。

为支持新经济企业，一些地方金融监管部门还鼓励银行成立专营机构。成都市地方金融监管局近日表示，力争2020年推动成都银行等3家银行新经济支行挂牌成立，进一步加大对新经济产业优质企业的扶持力度。

对于企业而言，股权投资和银行信贷能发挥不同的作用。“相对来说，投资基金更关注企业长远的发展目标，能够提供的资金量比较大，在资金以外，在其他的资源上也能提供一定程度的帮助，特别是带有商业实体资源的产业资本。而银行信贷则能够帮助我们解决一些短期内的资金周转需求。”杨宇欣说。

以更加市场化方式筹措资金

接受记者采访的业内人士表示，新基建领域不仅需要财政资金的引导，更需要撬动市场化的风险投资基金和发挥金融机构的募资能力，做好资金投入上的平衡，让社会资本和政府资本协同促进新基建产业发展。

薛玲表示，新基建在资金投入方面将更具备市场化的特点，首先是中央更加引导和鼓励民间资本的参与，同时由于新基建覆盖领域的受益方更加多元，也使得民间资本有更强的意愿参与。

中商智库首席研究员李建军表示，从资金筹措角度看，新基建领域的高技术和高投入的特点，决定了仅仅依靠财政资金建设不仅不现实，而且可能风险巨大。新基建领域当然需要财政资金的引导，但是更需要撬动市场化的风险投资基金和发挥金融机构的募资能力，做好资金投入上的平衡，降低地方政府过度负债的风险。

“从市场竞争的角度看，我们还要注意政府和市场之间应该更多是合作的关系，由于新基建需要大量的技术创新而不是物质资本的堆积，在建设中要特别发挥好市场主体的能动性，政府需要营造和创造更好的营商环境，做好产业的规划和发展方向。”他说。

张鹏程表示，未来两到三年，国内新基建的产业投资力度有望继续增加。在本轮新基建产业投资浪潮中，尤其是一级市场内，国内社会资本和政府资本将相互协同促进。其中社会资本偏向早中期项目投资，政府资本相对偏向投资中后期项目，这一现状在未来一段时间有望继续保持。（记者张莫 汪子旭）

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