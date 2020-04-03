中欧班列满足企业外贸出口需求

3月26日，满载着机械配件、服装服饰、帽子箱包的中欧班列从河北石家庄冀中南智能港发车，驶向俄罗斯。这是中铁集装箱运输有限责任公司北京分公司疫情防控期间从石家庄地区组织开出的第6趟中欧班列。这趟车预计15天后到达俄罗斯斯博尔纳亚。
随着我国疫情防控形势持续向好，越来越多的企业陆续复工复产，中欧班列开行需求格外旺盛。为满足企业外贸出口的阶段性需求，中国铁路北京局集团有限公司、中铁集装箱北京分公司和冀中南智能港加强合作，及时调整班列计划，从3月26日到31日每天开行一列中欧班列，确保外贸出口持续发力。
面对突如其来的疫情，中铁集装箱北京分公司联合多个单位，统筹制订疫情防控和列车开行方案，尽快恢复河北省出境货运班列常态化运营，为河北企业在特殊时期构建连接欧亚大陆的绿色通道。
截至3月26日，中铁集装箱北京分公司在做好疫情防控的前提下，今年已开行中欧班列6列，发运264个40英尺集装箱，运送商品5350.59吨，有力支持了“一带一路”建设和经济社会平稳发展。
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