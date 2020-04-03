商务部、人民银行印发通知：支持步行街改造提升

人民网北京4月3日电 （栗翘楚）近日，商务部、中国银行联合印发《关于应对新冠肺炎疫情完善金融服务支持步行街改造提升工作的通知》，指导和帮助各地步行街在扎实做好疫情防控的前提下，科学有序推进复工营业，以金融力量支持步行街改造提升，促进消费升级。

通知指出，推动步行街改造提升，有利于拉动消费、促进城市建设投资和扩大就业。特别是在当前统筹推进疫情防控和经济社会发展的关键阶段，进一步强化金融服务对步行街改造提升和复工营业工作的支持力度，意义尤为突出。两部门依托中国银行全球布局和金融专业优势，研究提出了《支持步行街改造提升专属金融服务方案》，围绕步行街建设与管理、步行街大型零售商发展、步行街小微商户结算与融资和促进个人消费4个方面，提出16条支持举措，为步行街提供全方位金融服务。

通知明确，各地商务主管部门和中国银行各分行要以商务部确定的试点步行街为重点，结合各地开展的步行街改造提升工作，为步行街“量身定做”一系列具有针对性和灵活性的金融服务方案。既要立足当前，重点解决街区商户特别是小微商户在复工营业中遇到的资金周转困难等问题，为重点业态和困难商户提供定制化金融服务，支持街区商户开展各类促销引流活动，争取在最短时间内恢复消费氛围；又要着眼长远，统筹运用信贷、债券、股权等方式加大支持力度，推广智慧金融，促进个人消费，便利离境退税，推动线上线下深度融合，引进全球知名品牌和国际优质客流，不断提升街区品质和人气商气。

通知要求，各地商务主管部门和中国银行各分行要建立定期交流的工作机制，强化信息共享，密切跟踪工作进展，及时跟进项目进度，将各项支持政策落实到位，切实发挥金融服务对步行街发展的支撑作用。

(责编：栗翘楚、孙阳)