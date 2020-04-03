财政部：全国各地发行新增专项债券1.08万亿元

人民网北京4月3日电（任妍）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。会上，财政部副部长许宏才表示按照党中央、国务院决策部署，根据全国人大常委会授权，财政部提前下达了2020年部分新增专项债券额度12900亿元。截至2020年3月31日，全国各地发行新增专项债券1.08万亿元、占84%，发行规模同比增长63%，预计约提前2.5个月完成既定发行任务。

许宏才表示，各地发行新增专项债券使用的项目上的是8255亿元，占发行额的77%，按照国务院常务会议部署，各地发行的新增专项债券，全部用于铁路、轨道交通等交通基础设施，生态环保，农林水利，市政和产业园区等领域重大基础设施项目建设；各地用于符合条件重大项目资本金的专项债券规模约1300亿元，积极带动社会资本，扩大有效投资。从发行情况看，今年新增专项债券平均发行期限14.5年，其中10年期及以上长期债券发行9331亿元、占86%，较2019年全年占比（34%）提高52个百分点，与往年相比期限更加合理、与项目实际期限更加匹配。总体看，新增地方政府专项债券发行使用情况较好。

许宏才表示介绍，3月31日，国务院常务会议决定，在做好前期已下达专项债券限额发行使用工作的基础上，抓紧按程序再提前下达一定规模的地方政府专项债券。这一安排是综合2020年预算安排、地方实际项目建设需要和专项债券发行使用进度等因素确定的，近期我部将抓紧履行相关程序后下达。资金投向上，继续重点用于国务院常务会议确定的重大基础设施项目建设，主要包括交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域；同时，结合疫情防控和投资需求变化等适当优化投向，将国家重大战略项目单独列出、重点支持；增加城镇老旧小区改造领域，允许地方投向应急医疗救治、公共卫生、职业教育、城市供热供气等市政设施项目。加快建设5G网络、数据中心、人工智能、物流、物联网等新型基础设施。额度分配上，坚持“资金跟项目走”原则，对重点项目多、风险水平低的地区给予倾斜。同时，对今年新增专项债券，适当提高用于符合条件的重大项目资本金的比例，进一步带动社会资本加大投入。

许宏才称，按照党中央、国务院决策部署，前期财政部已会同相关部门指导和督促地方提早着手作好准备，提前开展项目储备、审核、遴选等工作。从目前地方反馈情况看，这次再提前下达一定规模的地方政府专项债券后，可以尽快落实到项目上，预计能够尽早形成实物工作量，发挥对经济的有效拉动作用。

此外，许宏才指出，财政部高度重视支持小微企业融资和发展。疫情发生以来，财政部与人民银行、银保监会等部门配合，及时采取了一系列措施，推动国家融资担保基金和各级政府性融资担保再担保机构普遍降费，取消反担保要求，提升服务效率，加快为小微企业提供融资增信服务。允许符合条件的创业担保贷款展期，优先为受疫情影响的小微企业提供贷款和贴息等。之后，财政部将继续与人民银行、银保监会等部门加强协调配合，做好相关工作，形成协同效应，引导金融机构加大对小微企业支持力度，帮助小微企业渡过难关。

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