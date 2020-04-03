财政部：专项债券五大变化支持经济社会发展和疫情防控要求

人民网北京4月3日电（任妍）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。会上，财政部副部长许宏才表示，今年专项债更多的要体现支持经济社会发展和疫情防控要求，主要亮点和变化体现在五个方面：

一是合理扩大规模。根据全国人大授权，经国务院同意，这两年都提前下达了部分新增专项债券额度。提前下达2019年新增专项债券的额度是8100亿元，今年这项工作开展的比较早，在此之前，已经提前下达了1.29万亿，加上此次再下达一批额度，提前下达新增专项债券规模将超出上年。

二是发行和使用进度提前。刚才介绍了，截至3月31日，全国各地发行新增专项债券1.08万亿元，比去年同期增长63%，加上这次再提前下达一定规模的地方政府专项债券，发行进度和资金使用进度进一步提前，有利于加大宏观政策调节力度，及早发挥作用，对冲疫情影响。

三是坚持“资金跟项目走”。再提前下达一定规模的地方政府专项债券，按照“资金跟着项目走”原则，对重点项目多、风险水平低、有效投资拉动作用大的地区给予倾斜，加快重大项目和重大民生工程建设。

四是优化资金投向，体现疫情防控需要和投资领域需求变化。在重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等七大领域的基础上，适当扩大专项债券使用范围，将国家重大战略项目单独列出、重点支持；同时，增加城镇老旧小区改造领域，允许地方投向应急医疗救治、公共卫生、职业教育、城市供热供气等市政设施项目，特别是加快5G网络、数据中心、人工智能、物联网等新型基础设施建设。

五是提高专项债券作为重大项目资本金的比例，加大带动作用。对今年新增专项债券，允许地方在符合政策规定和防控风险的基础上，适当提高用于符合条件的重大项目资本金的比例，进一步带动社会资本加大投入，提高专项债券资金的拉动作用。

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