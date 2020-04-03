央行：增加面向中小银行的再贷款、再贴现额度1万亿元

人民网北京4月3日电 （记者罗知之）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。中国人民银行副行长刘国强在发布会上表示，将进一步强化对中小微企业提供普惠性金融支持，增加面向中小银行的再贷款、再贴现额度1万亿元，并实施对中小银行的定向降准等举措，稳健的货币政策更加注重灵活适度。

刘国强表示，面对新冠疫情对中小微企业造成的重大影响，央行出台了一系列措施，为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供了精准金融服务。一是保持流动性合理充裕。金融市场开市以后提供了1.7万亿元的短期流动性。“在年初我们全面降准0.5个百分点释放8000亿元的基础上，3月份我们定向降准释放了5500亿元长期资金，用于发放普惠领域的贷款。”

二是提供再贷款再贴现精准支持，设立3000亿元防疫专项再贷款，一半以上投向中小微企业。财政贴息以后，小微企业负担的利息成本低于1.3%。此外，新增再贷款再贴现额度5000亿元，下调支农支小再贷款利率0.25个百分点，由原来的2.75%调成2.5%，央行运用低成本的普惠性资金支持重点领域中小微企业复工复产。

三是引导贷款利率下行，3月30日公开市场操作逆回购操作中标利率再次下降20个基点，今年以来累计下降了30个基点。

四是统筹发挥金融系统合力，督促国有大型银行加大支持普惠小微企业，落实好政策性银行专项信贷支持，引导地方法人银行服务好基层，加大逆周期调节。

“这些措施的成效目前看起来是显著的。M2和社会融资规模与名义GDP的增速基本匹配并且略高。在实体经济没有完全复工达产的背景下，新增贷款创出历史新高，中小微企业融资量增面扩价降，货币市场利率中枢整体下移，人民币汇率表现相对稳健，外部金融风险冲击得到有效防范。”刘国强说。

他还表示，将进一步强化对中小微企业提供普惠性金融支持。一是增加面向中小银行的再贷款、再贴现额度1万亿元。“前面有一个3000亿元，后面有一个5000亿元，这是1万亿元，这是一个连续的过程，帮助点多面广、市场融资成本较高的中小微企业获得再贷款、再贴现的政策支持。”

二是进一步实施对中小银行的定向降准。中小银行分布比较广泛，扎根基层，天生具有普惠的性质。“小银行要傍大款也傍不上，他们只能服务小企业，所以它天然具有普惠性”。对中小银行实施较低的存款准备金率是推进金融供给侧结构性改革的重要举措，通过改革的办法优化金融供给结构和信贷资金配置，支持中小银行更好聚焦中小微企业，增加信贷供给，降低融资成本，服务实体经济。

三是加大债券融资支持。支持金融机构发行3000亿元小微金融债券，引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元，这有利于进一步增加金融机构资金来源，并拓宽企业多元化低成本融资渠道，提升金融服务水平。

刘国强强调，下一步，稳健的货币政策要更加注重灵活适度。加强货币政策总量、逆周期调节，同时处理好稳增长、防风险和控通胀的关系，实现M2和社会融资规模的增速与名义GDP增速基本匹配并且略高。充分考虑中小微企业特点和目前面临的约束条件，落实好出台的各项应对措施，帮助企业渡过难关。加强国际合作，多渠道做好预期引导工作。

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