财政部：目前我国政府债务风险水平总体可控

人民网北京4月3日电（任妍）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。会上，财政部副部长许宏才表示目前，我国政府债务风险水平总体可控。

许宏才指出，我国政府债务的规模这些年有一些增加，但是增加的幅度是可控的。截至2019年末，我国地方政府债务21.31万亿元，如果以债务率（债务余额/综合财力）衡量地方政府债务水平，2019年地方政府债务率为82.9%，低于国际通行的警戒标准。加上截至2019年底的中央政府债务16.8万亿元，按照国家统计局公布的GDP数据计算，全国政府债务的负债率（债务余额/GDP）为38.5%，低于欧盟60%的警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平。

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