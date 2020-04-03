嘀嗒出行：清明期间严格落实24小时值班制

人民网北京4月3日电 （记者乔雪峰） 随着清明节小长假到来，同时做好疫情防控并确保广大用户出行安全成为出行平台运营的关键。

为有效预防和妥善处置突发事件，确保广大用户清明期间的平安和健康出行，嘀嗒出行于4月2日召开清明节假期期间安全及防疫工作部署网络会议，会议指出，清明假期成立安全及防疫工作指挥小组，全面负责安全及防疫工作决策部署和协调指挥，并严格落实领导带班机制。清明期间严格执行24小时专业化值班和领导在岗带班制度，确保信息畅通，及时、高效并妥善处理安全及疫情相关事件。

同时，嘀嗒出行与各地警方通过警企协作群实现高效沟通协作，确保警情第一时间得到配合处理。此外，嘀嗒出行紧密配合各级疫情防控指挥部和主管部门，按要求及时上报订单信息，协助各地进行有效地疫情排查。

疫情期间，安全保障及疫情防控必须两手抓。为此，嘀嗒出行一方面提醒用户出行前，详细了解嘀嗒出行安全中心的各项功能，设置安全联系人，开启安全护航，设置自动分享行程；同时，车主和乘客均应通过平台线上约车和接单，便于行程可追溯；此外，司乘双方均应杜绝线下交易，在充分享受平台的安全保障同时，避免潜在安全风险及纠纷。

另一方面，嘀嗒出行也在持续升级各项健康保障措施。同时，提醒用户在清明期间不要放松警惕，不聚众，不扎堆，错峰游玩，在准备出行前，如遇发烧咳嗽症状先居家观察，不要出门；出发前司乘双方均须测温，戴好口罩；车主出行前消毒，行程中开窗通风，乘客出行中坐后排，保持车内整洁卫生。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)