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麻辣财经：多退少补，史上首次个税汇算清缴来了！

人民日报中央厨房-麻辣财经工作室 李丽辉

2020年04月03日12:00  来源：全国党媒
 

这两天，“个人所得税”退税，成为朋友圈里热议的的话题。

“赶紧去查询一下，看看自己能退多少。” 随着我国税收史上首次个税汇算清缴启动，不少人在微信群里晒出了退税“成绩单”：有的人退了几十元，有的居然退了几千元。当然，还有的人交的税不够，需要补缴。

“别的小伙伴都办理退税了，我们这儿怎么还没开始？”看到别人拿到了退税款，一些急性子的人也沉不住气了。

别急，个税汇算清缴办理时间有好几个月，从今年3月开始到6月份都可以办理。纳税人可以通过个人所得税手机APP，向税务机关申报2019年度综合所得年度汇算，不用去办税大厅直接在手机上就能办妥。

3月31日，黑龙江、上海、浙江、福建、山东、河南、湖南、重庆、四川、西藏、宁夏、宁波、厦门、青岛等14个省市个税年度汇算手机办税功能开通。

个税汇算清缴是史上首次，又是在手机上办理，纳税人跟软件需要有一个“磨合”的过程，需要大家多多包涵；有的地方还没开通，咱也可以再等等，好饭不怕晚。税务总局还支了一招，还没有开通地区的纳税人如急需办理，可以通过扣缴单位或者向税务机关预约办理。

那么，啥是个税汇算清缴？哪些人需要办理个税汇算清缴？日前税务总局发布了《2019 年度个人所得税综合所得年度汇算办税指引》，里面说得挺详细的，麻辣姐带您了解一下。

一问：什么是个税汇算清缴？

通俗来说，年度汇算就是，居民个人将一个纳税年度内取得的“综合所得”，合并后按年计算全年最终应纳的个人所得税，再减除纳税年度已预缴的税款后，计算应退或者应补税额，向税务机关办理申报并进行税款结算。

这个还不够通俗？那简单地说就是两步：一是合并个人“综合所得”全年收入，二是按年计算税款，多退少补。这个“综合所得”，包括工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项。

个税汇算清缴，仅汇算上述四项所得，不包括经营所得、利息股息红利所得、财产租赁所得、财产转让所得和偶然所得；也不包括纳税人选择不计入综合所得的全年一次性奖金等。

二问：哪些人需要办理个税汇算清缴？

如果您是居民个人，在2019 年 1 月1 日至 12 月 31 日期间，取得工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得时已预缴的个人所得税，与这四项所得全年加总后计算的个人所得税存在差异，您就需要关注综合所得年度汇算。

如果预缴的税款高于全年应纳税款，您可以通过办理年度汇算申报以获得退税；如预缴的税款少于全年应纳税款，您应当办理年度汇算申报并补缴税款。

办理个税汇算清缴，需要具备两个条件：一是综合所得年收入超过12万元，二是年度汇算补税金额在400元以上。同时符合这两个条件的纳税人，才需要办理年度汇算并补税。

也就是说，如果您的综合所得年收入不超过 12 万元，或者年度汇算补税金额不超过 400 元，且在取得所得时已依法预扣预缴了个人所得税，那么您无须办理综合所得年度汇算申报，也无须补缴税款。强调一下，这里说的是补税，补税额低于400元的无须补缴。

现在说退税，如果您多预缴了税款，申请退税是您的权利！无论多小的税款，您都可以办理年度汇算申报并申请退税；如果您放弃退税，那么也不用办理年度汇算申报。

这回您听明白了吧？一年下来算总账，如果是您欠国家三百两百元的个税，就不用补了；如果是国家多“预收”了您的个税，无论多少都可以退！

三问：全年只在一个单位拿工资，需要办理年度汇算吗？

一般情况下，如果您自 1 月起至 12 月只在一个单位领取工资薪金，且没有或者已足额享受了专项附加扣除等各项扣除，单位通过累计预扣法预扣预缴个人所得税，与您全年应纳个人所得税一致。对此情形，您无需办理综合所得年度汇算。

如果您因填报专项附加扣除信息较晚，导致 12 月仍不能足额扣除、当月应预扣预缴税额为负值的，或者还有未能扣除的符合条件的捐赠支出等，需要通过综合所得年度汇算申报办理扣除并获得退税。

四问：年度汇算时，可减除的扣除项目有哪些？

依据税法第六条，居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。因此，年度汇算时四项综合所得收入加总后可减除的项目有：

1.基本减除费用 6 万元；

2.专项扣除，包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等；

3.专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出；

4.依法确定的其他扣除，包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金，个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出，以及国务院规定可以扣除的其他项目；

5.个人对教育、扶贫、济困等公益慈善事业捐赠。

同时，专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除，以纳税人一个纳税年度的应纳税所得额为限额；一个纳税年度扣除不完的，不结转以后年度扣除。

2019 年 1 月 1 日，新修改的个人所得税法全面实施。这次个人所得税改革，提高了“起征点”，调整了税率表，增加专项附加扣除，很多人都已经从中受益，个税负担明显减轻。

此次个税改革，还首次建立了综合与分类相结合的个人所得税制。其中，综合所得年度汇算，就是改革的重要内容之一。

税法规定，纳税人平时取得综合所得时，仍需要依照一定的规则，先按月或按次计算并预扣预缴税款。在具体操作中，因个人收入、支出情形各异，无论采取怎样的预扣预缴方法，很难让一年的“预缴”与“应缴”完全一致。而通过年度汇算，可以准确计算纳税实际缴纳的个人所得税，进而实行多退少补，这也是世界各国的普遍做法。

年度汇算可以更加精准、全面落实各项税前扣除和税收优惠政策，更好保障纳税人的权益。尤其是平时未申报享受的扣除项目，以及大病医疗等年度结束才能确定金额的扣除项目，可以通过办理年度汇算补充享受。因此，年度汇算为纳税人提供了“查遗补漏”机会，以确保充分享受改革红利。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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