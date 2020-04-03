银保监会：防范中小银行风险 监管不能当“稻草人”

人民网北京4月3日电 （张文婷）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。“当前中小银行总体运行稳健，虽然不良资产略有上升，但风险可控，主要经营指标和监管指标都处在合理区间。”银保监会副主席周亮在会上如是说。

防范中小银行风险 监管不能当“稻草人”

目前，我国中小银行数量有4000多家，资产总额约占到整个银行体系的1/4，是我国银行体系的重要组成部分。长期以来，中小银行在支持地方经济发展，服务民营企业、小微企业、“三农”等方面发挥着不可替代的作用。

周亮总结了近三年银保监会对推动中小银行深化改革、防范化解风险做的相关工作。一是聚焦主责主业。坚决扭转中小银行偏离主业、盲目追求速度和规模的发展模式，回归本源、深耕本地、下沉服务，特别是强化社区和县域金融服务。对异地经营行为进行严格规范。

二是完善公司治理。强化“三会一层”以及董事、监事和高管的履职评估和问责。对于履职不到位的情况，严肃追究责任，纠正不当履职。实行薪酬延期支付、追索扣回，强化激励和约束机制。

三是优化股权结构。严格审核股东资质，强化对股东特别是实际控制人“穿透式”管理，规范股东行为，依法整治违规占用银行资金、非法获取银行股权、股权代持以及使用不正当手段操纵银行经营管理的行为。

四是压实各方责任。通过严监管倒逼银行落实责任，完善管理制度和风控体系，依法规范经营。中小银行基本是地方经营，地方国有资本股东也要落实责任。一旦出现风险，地方还要落实属地风险处置责任。银保监会作为金融管理部门，必须履行好监管责任。“既然干了监管，就不能怕得罪人，不能当‘稻草人’。要敢于监管、善于监管，纠正各种违法违规行为。”

五是增强资本实力。通过加快处置不良资产、做实资产分类、加大拨备计提和利润留存，增强银行内源性资本补充能力。通过发行普通股、优先股和无固定期限资本债券、二级资本债等方式，拓宽银行补充资本渠道和方式。支持地方向部分高风险中小银行注入资金、可变现资产，或者通过国有资本运营公司注资的方式，为中小银行补充资本。“同时，我们也特别欢迎符合条件的、有实力的民营企业和外资机构参与到中小银行的改革重组中来。”

六是坚持分类施策。具体情况具体分析，不搞“一刀切”，实行一地一策、一行一策，区分轻重缓急，把握好力度和节奏，对少数高风险机构精准拆弹。

七是加大金融反腐力度。对一些搞权钱交易、利益输送的违法犯罪行为严惩不贷，让干坏事的人付出沉重代价。

周亮指出，通过这几年的规范治理，中小银行发展模式、公司治理、经营管理、抵御风险能力等均有了比较明显的改善，监管对中小银行应对风险能力非常有信心。

下一步，银保监会还会继续坚持和深化中小银行改革、化解风险，推动中小银行走上高质量发展之路。

对受疫情影响的中小银行 实行“一行一策”监管

当前受疫情和经济下行影响，有一些中小银行历史上也积累了一些问题，比如内控不完善、公司治理不到位，面临一些风险和挑战。

周亮说，对于这样少量的机构，还会坚持市场化、法治化原则，“一行一策”结合实际情况，采取多种方式。例如，直接注资重组、同业收购合并、设立处置基金、设立过桥银行、引进新的战投等，加快改革重组。

此外，监管也会充分评估处置中可能产生的风险，做好各种预案，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。“可能也会有‘冒泡’的，但是我们有信心，不会出现区域性和系统性风险。”他说。

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