财政部：2020年将适当提高财政赤字率，发行特别国债

人民网北京4月3日电（任妍）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。会上，财政部副部长许宏才表示为了有效应对疫情的负面影响，加大宏观政策调节和实施力度，按照党中央决策部署，2020年将适当提高财政赤字率、发行特别国债，向社会释放积极明确的信号，巩固和提升市场信心，支持完成全年经济社会发展的目标。

许宏才指出，适当提高赤字率和发行特别国债，按法定程序需经国务院提请全国人大审议批准，具体方案将综合考虑国内外经济形势、国家宏观调控的需要、财政收支状况等因素确定。

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