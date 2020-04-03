银保监会详解：疫情之下金融支持中小微企业及产业链发展

人民网北京4月3日电（张文婷）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。银保监会副主席周亮就监管如何支持，受疫情影响较大的中小微企业经营，以及产业链复工复产进行了解读。

中小微企业资金链紧张 银保监会六手段降低融资成本

周亮谈到，疫情发生以来，很多中小微企业面临困难，其中一个非常突出的问题，就是资金链紧张。“我们急企业之所急，立即采取了一系列措施，缓解企业的资金压力。”他说。

周亮给出了一系列数据，据统计，2月末，18家大中型商业银行的普惠型小微企业贷款余额5.55万亿元，同比增长31.8%，增速非常可观。贷款平均利率是5.22%，较去年下降0.22个百分点。其中，5家大型银行普惠型小微企业贷款平均利率4.4%，较去年下降了0.3个百分点。

周亮表示，银保监会从六个方面支持中小微企业复工复产。一是努力实现小微企业信贷“增量、扩面、提质、降本”。确保实现单户授信总额1000万元以下的普惠型小微企业“两个不低于”，增速不低于各项贷款增速，有贷款余额户数不低于年初水平。其中5家大型银行还要力争上半年普惠型小微企业贷款同比增长30%。着力提高小微企业贷款“首贷户”的占比。适当提高信用贷款和续贷业务比重，进一步降低企业融资成本。

二是落实好贷款延期还本付息政策。实施临时性延期还本付息安排，免收罚息，不下调贷款风险分类，也不影响征信记录，为企业渡过难关创造了条件。据不完全统计，目前实施延期还款的中小微企业贷款本息达7000多亿元，广大小微企业主和个体工商户都享受到了政策。“这项政策出台以后，受到了广大中小微企业的欢迎。”

三是加大对受疫情影响严重的行业和地区中小微企业信贷支持。比如批发零售、住宿餐饮、酒店、物流运输和文化旅游等行业受影响较大，要求银行不得盲目抽贷、断贷、压贷，特别要下调贷款利率，让利于企业。通过增加信用贷款和中长期贷款的方式，支持企业尽快复工复产。对于湖北特殊安排，今年湖北的普惠型小微企业综合融资成本力争下降1个百分点以上。

四是发挥政策性银行的逆周期调节作用，支持民营、小微企业发展。鼓励政策性银行向中小银行提供低成本资金，以转贷款方式向民营和小微企业发放相对优惠利率的贷款，利率不高于当地普惠型小微企业贷款利率。目前，转贷款余额已经达到了1800多亿元，较年初增长17%。

五是强化金融科技运用，为中小微企业提供精准便捷服务。鼓励利用大数据、云计算等技术，线上与线下联动服务，通过网络、手机、电话等方式，让广大中小微企业足不出户就能获得金融服务。

六是切实降低企业融资成本。进一步开展银行收费清理，严肃查处“存贷挂钩”“以存定贷”等违规行为，鼓励保险机构提供融资增信。

周亮总表示，经济稳则金融稳，企业好金融才能好。中小微企业是稳定就业的“主力军”，各方应共同携手，帮助他们过难关。“我们要求银行保险机构多一点‘换位’意识，多做一些‘雪中送炭’事情，真正把好政策落到实处。”

疫情冲击产业链发展 将提供全方位金融服务

疫情对产业链冲击较大，银保监会就金融围绕产业链加强服务，顺利促进企业复产复工方面也进行了一系列布局。

周亮介绍，主要从五个方面进行完善：一鼓励银行机构以核心企业为依托，根据信息流、资金流和物流等信息，为核心企业及上下游的小微企业提供全链条、全方位的金融服务。

二加大对产业链的核心企业的支持力度，增加流动资金贷款和中长期贷款，鼓励核心企业以适当的方式减少对上下游企业的资金占用，为下游企业提供延期付款的便利。针对店大欺客，拖欠货款，有钱不付的情况，监管要求银行加强信贷资金监测，提高对上游企业的支付效率。

三持续跟进核心上下游中小微企业融资需求，积极发展应收账款、订单、仓单、存货质押融资，创新金融产品和服务。预计今年将为产业链上的中小微企业提供应收账款融资8000亿元。

四鼓励银行保险机构强化金融稳外贸的作用，完善跨境金融服务链条，与境外金融机构开展合作，为稳定全球产业链提供信用支持和融资服务。

五提升产业链的金融服务科技水平，鼓励银行开发专门的信贷软件和信息系统，与核心企业深化合作，在系统对接、信息共享、资金监控等方面加强协调配合。

周亮提到，通过调研了解到，从工商银行和建设银行看，已经梳理出来了数千条产业链条，提供全方位金融服务。下一步，银保监会将继续推动做深做细做实产业链金融服务，在稳增长基础上防控好风险，推动金融和实体经济实现良性循环。

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