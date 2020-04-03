高中生学英语如何破解兴趣难题？作业帮巧英语有高招儿

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聪明的英语教学法在路上

英语不仅是一种具有广泛用途的语言技能，是一个积极向上的圈层，更是一种稀缺的眼界，全世界90%的信息以英语方式存储。中国已成为全球最大贸易国家，英语是国际通用语言，中国未来开放还会越来越大。

过去学生们还能通过死记硬背得到分数，新高考又带来新玩法，变化主要有三点：

第一，部分地区开始考口语。未来一定考察运用语言能力，而不仅是做题能力。

第二，更加强调写作能力。之前写作只占25分，有些地区写作可能占40分。

第三，更注重阅读能力，每一题目从2分变到2.5分。

对我国学生来说，英语学习有两大难题：一是枯燥；二是提不起兴趣。挑战背后是无数个语法知识点，背了忘忘了背的单词，以及变化多端的语义。

新高考是新指挥棒。过去的英语学习局面应该改变，改变的力量，不在于学习是否努力，而是能否研究出一用就灵的教学法，让学生喜欢上英语，让英语学习变得简单。

这种聪明的英语教学法，还能被全国更广袤土地上的学生——不论来自城市农村，南方北方，都可同步享受到，见效好。

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一位学霸眼里的英语学习

来自重庆“十八线”小镇的学霸古容容老师，在上高中巧英语体系在线直播课

容姐，我期中英语考了89分，感谢老师！

月考多少分呢？

月考59分。

进步了30分啊，太棒了你！

每当古容容老师看到高三学生发来成绩并表达感谢时，就觉得此生跳入英语教学这个“大坑”，没有辜负自己的初心。

她太了解英语学习的痛，也深知英语学习并不一定要走一条荆棘丛生的路，英语学习也有康庄大道可走。

作业帮直播课高中英语教研教学负责人古容容学历背景煊赫——北京大学英语系本科、北京大学光华管理学院MBA。

她是典型的学霸——高中全国数学竞赛一等奖、全国英语竞赛一等奖，免试保送北京大学。

她小时候所在的重庆某小镇初中，在她之前十几年只有一位学生考进重点中学。在古容容看来，最不能怪的、也最值得同情的，是多数学生学习英语的无力感。既然上亿学生都遭遇这种无力感，那一定不是他们不够聪明、不够勤奋。

怀着对这些问题的思考，古容容加入了作业帮，一家致力于通过技术手段和新锐教学，让更多普通学子接触优质教育的在线教育平台。

学霸的路径无法复制，但是科学的方法却可造福更多家庭。

古容容认为，学习环境虽然输于一二线城市重点学校重点班，但孩子们的学习天分、学习能力、学习热情，都是一样的。

孩子们需要在英语学习上进行改变。

他们需要主动进行改变——顺应技术变革趋势，接触更优质的教育资源。正如英语学习好会带来眼界改变那样，学习路径依赖的改变，同样带来学习的革命。

03

方法找到了

高中巧英语体系在线直播课会播放经典电影画面

“真的很激动，居然开始喜欢上英语了。之前学英语太枯燥了。”

“容姐，我好喜欢你，感觉英语也没那么恐怖，大招超好用。”

在古容容老师的后台聊天系统里，高三学生尽管学习繁重，但并不吝于每天的留言。

通过一节节在线直播课程，古老师让那些不喜欢英语的学生，重新燃起兴趣。在高考最后冲刺阶段，有所收获。

长期以来英语教学是以语法教学为主线、以背单词为主要内容的填鸭式教学。

英语语言之灵动、简洁，黯然褪色；英语考试之规律、之提升，无从下手。

英语不教语法教什么呢？不背单词学生学什么呢？

这是英语教、学始终需要面对的问题，也是古容容和同事们过去几年需要毕其功于一役的核心问题。

她们终于找到了解决中国学生学习英文困难综合症的“大招”。

“大招”的好处不言而喻：一、见效快，让纷繁复杂的语法内容和背单词都变得简单；二、生信心，让学习英语从此有了动力，有了着力方向，有了奋进的阶梯，有了看得见的成长。

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少就是多——并非每个单词都重要

作业帮N线城市学生，从厌倦英语到热爱英语

学习英语要有“大招”。作业帮直播课“巧英语”课程体系应时而生。

什么才是“大招”呢？

以枯燥无趣的背单词为例，市场上各种背单词书籍汗牛充栋，但最大问题是，没有减轻学生负担。

古老师一语惊醒梦中人——多数学生照着课本背单词，但其中大量单词高考根本就不考，高考常出的几百个单词，课本上根本就没有。

扎心了。还有比无用功更让人灰心丧气的吗？

古老师和同事们的研究方法很简单，进行单词分类。高考大纲3500个词汇量，他们结合大数据和10年高考真题研究，做了如下分类：

首先，高中词汇分成阅读单词、写作单词、听力单词，还有词组。每一类单词在高考中要求不同，比如阅读单词3500个，只需知道词义，不需要记拼写；900个听力单词，给学生配备了MP3音频；1600个写作单词，需要掌握拼写。

而且，单词表不是按照常规字母顺序排列，而是根据高考出现频率排列。哪些单词经常考就先背哪些，哪些考的不多就晚些背，这样学生就有成就感了，背完单词再去做阅读，就经常碰到了。

英语学习受挫，一个症结就是背的单词没考，考的单词没背，与努力无关，是方法问题。很多学生试图把3500个单词拼写全记下来，但大量单词可能一辈子也不用拼写它。

学习首先要做减法，把宝贵时间用于解决效率问题、成就感问题，久而久之，兴趣和自信心就上来了，就没什么可以阻挡把英语学好的强大内生驱动力了。

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高中英语学习，发掘“大招”

文煦刚老师在上高中巧英语体系在线直播课

华人世界英文写作翘楚林语堂开出的英语学习经验每一条都可奉为圭臬，但每一条都令人望而生畏。比如他说，凡遇新字，必耳闻口讲手写阅读四事并重。

学霸，学不来。

但大部分普通学生却无需气馁，也无非期待四字而已：科学方法。

古老师讲的背单词方法就是科学方法，用此方法，学习效果和考试成绩并不会比学霸差。长期看，谁会胜出很难说。

文煦刚老师对此深有体会，他是作业帮直播课高中教研教学负责人。文老师也是一位学霸，2005年湖南省郴州市文科状元，也是一名北大人，毕业后即从事英语教学和研究。

文老师上课有一个特点，几乎每节课都引用英文电影或电视剧片段来讲解语法或词汇知识点。他是一个电影和美剧爱好者，会记录台词中的知识点，并选择难度适中有代表性的讲给学生。只要是重点知识，都能回忆出某个桥段，这是教了10多年书带给他的特异能力。

尽管个人教学风格鲜明，但文老师有一个关键发现：

大部分老师的专业成长，只停留在“设计一堂好课”阶段。

而学生需要的不是上好一节课，而是每节课都好。

文老师说，备好一节课，和备好一百节课，不是一个概念，量产100节80分的课，要比一节课95分、其余99节课70分难得多。量产好课不能只靠灵感，必须有明确标准和方法论，需要积累很多年，更需要借助新兴技术手段。

在文老师看来，英语教研教学有七层境界：1、有亮点；2、有亮点有逻辑；3、设计一堂好课；4、量产一堆好课；5、标准化的师训教研，降低培养合格教师成本；6、设计市场认可的课程体系；7、结合新技术大幅提升效率。

而此七层境界，帮助作业帮直播课高中“巧英语”课程体系成为适合中国学生的科学方法体系——“巧英语”把高中必考点整理成108速记口诀+解题“大招”。课程体系每个学期都分为语法、词汇和题型等模块，对每个模块都有类似词汇的专深研究。

无论背景如何，基础如何，天资如何，学生们都能从中找到学习英语的乐趣和进步的阶梯。

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好课程必须主动出击，与学生心灵相通

张亮老师与高中生线下分享英语学习经验

作业帮直播课高中英语教研负责人张亮老师也是一位学霸，来自辽宁，高中获得全国中学生语文竞赛一等奖，高考后进入北京大学。

长年英语教学，让张亮老师感受到中国学生学习英语的三大差距：

成绩的差距：发达地区英语平均分比不发达地区高出几十分；

学习过程的差距：有些学生轻轻松松就拿高分，而另一些学生十分刻苦却依然学不明白；

文化底蕴的差距：英语作为一种语言，承载了异域的人文、地理、风俗、社会、经济诸多元素，理解语言有时就是读懂文化与文明。

这些差距导致一线城市和其他地区学习英语，如云泥之别。

像文煦刚、古容容、张亮这样的学霸，在作业帮还有几百人。他们身上有一种强烈使命感，就是要创造一个体系，让更广大中国学生，不再因为那些客观差距和主观障碍，失去学习的信心和热情。

文煦刚提到一个重要概念：好的教学要主动出击。

提前预判学生的困难与障碍，有针对性地设计知识讲解与强化练习，让过山车式的学习道路变得更平缓、更高效。

许多人会觉得线下课程，学生听不懂可随时提问，这是优势吗？文老师认为并不是，真正精心设计的课程不应等学生提问，应该主动解决学生的潜在问题。

“我有一位学生说，‘有时我心里会提出一个问题，下一秒文哥就会讲这个很不容易被发现的知识点’，这才是好的课程体系带来的效果。”文老师说。

但建立这样与学生心灵相通的课程体系绝非易事，张亮老师将这种心有灵犀的状况总结为两个词：解释力和共鸣。

很多培训机构也意识到这些问题，但由于教研实力不足，只能走简单同步学校的路，或引进第三方教材，从而失去了主动出击的机会。

建立一套心有灵犀、有强大解释力和共鸣的课程体系，需要两个条件：一是必须有一个大题库，作业帮多年积累，拥有超2.5亿题库，有天然优势；二是必须有一支学术与教学都过硬的团队，作业帮直播课高中英语名师团队，30%清北毕业，40%海归硕士。

“很多人以为教研就是做题、选题，其实好的教研需要经常阅读学术论文，有的大招是从论文找到理论依据。”文老师说。

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如何应对学考分离？

作业帮直播课高中“巧英语”体系，就先从应对学考分离入手。

“我们把整个高中的语法和题型提炼出108个大招口诀，通过口诀记忆，让学生更好更轻松地理解和背诵。”古容容说。

诸如阅读、完形、七选五、写作等等，也通过“大招”帮助学生更巧妙更快捷解题。

以阅读理解为例，学生通常先把整篇文章阅读翻译一遍，再去做题。花费大量时间，一旦有大量句子不懂，就没法做题，挫败和恐慌油然而生。

“巧英语”通过具体方法帮助学生锁定文章最重要的三分之一信息，然后快速解题，节约宝贵的考试时间，更重要的是答对率提升显著。

“通过这些大招，很多学生感受到学英语的成就和乐趣，自然就更愿意把时间花在英语上。”古老师说。

解决了学、考分离，学生就有了兴趣、动力，就会朝英语学习的更深处探索，比如口语和写作。

中国学生的口语和写作输出能力非常薄弱，成绩远远低于听力和阅读。

一个现实问题是，口语和写作教的非常棒的老师最为短缺。很多英语老师自己的口语发音都有问题。

在作业帮这群曾经的学霸老师们心中，有一个强烈的愿景：把优质教育资源、优秀老师，以最合理成本送到全国各地孩子们手中。让优质教育触手可及。

“这是我加入作业帮的原因，也是我们几年来没日没夜研究巧英语课程体系的初心和使命。从学生反馈看，我们已经走在了正确的道路上。”古容容说。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)