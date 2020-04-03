电商每周热点：助力多产业快速恢复活力

人民网北京4月3日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：电商平台及时快速推出多举措，助力生产生活秩序加快恢复,多家电商集中援鄂，中消协“直播+电商”消费维权现新问题、行业战略合作、生态布局新动向值得关注。

1、电商平台助力湖北快速恢复活力

4月至6月，阿里巴巴旗下各业务线将组织100场湖北农产品销售会，帮助小龙虾、茶叶、柑橘、莲藕、鱼类、藕带等湖北农产品在疫情逐渐平稳时快速出鄂，以最快速度恢复农业活力。据了解，淘宝日前还宣布，今年将销售120万吨湖北农产品，同时，淘宝直播将全力支持湖北农民开启直播卖货。

随着湖北地区陆续解封，京东宣布将再追加价值1亿元的资源，在“春雨行动”中专门为湖北品牌商家开辟“买光湖北货”会场，帮助湖北品牌商家快速复苏。据悉，1亿元资源包括六大扶持措施，分别为入驻、流量、运营、金融、物流和工具支持，将为湖北商家带来从入驻到物流履约的全流程帮助。

苏宁于日前联合湖北多地政府、商家、农户发起“与湖北一起拼”行动，并在4月2日出台援鄂13条，从商铺入驻、店铺运营等多个方面精准帮扶湖北商户，“组团”成为最大看点。此外，苏宁还将在湖北建设多个苏宁村、中华特色馆和零售云门店。针对湖北省近200家门店，苏宁零售云还将实行“一对一帮扶”政策，助力门店迅速恢复销售。

2、中消协：“直播+电商”消费维权现新问题

3月31日，中国消费者协会在京发布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》显示，一些主播带货时存在夸大宣传、引导消费者绕开平台私下交易等现象，部分消费者遭遇假冒伪劣商品、售后服务难保障情况，卖家与平台之间、直播平台与电商交易平台之间的关系复杂，导致消费者的知情权、公平交易权和合理维权诉求大打折扣。调查结果显示，消费者的主要担忧表现在“担心商品质量没有保障”和“担心售后问题”。

3、薇娅卖火箭 罗永浩直播卖货首秀 快手主播同晚切磋

4月1日晚，4000万元的火箭已在淘宝直播间卖出！买家为“长光卫星技术有限公司”，薇娅的淘宝直播间火箭链接上架后5分钟内有800多人拍下定金。罗永浩作为新人主播在抖音首次亮相,交易额超1.1亿，累计观看人数超4800万。在此之前，快手头部主播辛巴的徒弟还曾在微博向罗永浩宣战，截至直播结束，辛巴团队直播带货最终交易额为4.8亿元，成功创下电商直播新纪录。

4、微信服务平台上架13种接口能力

近日，微信服务平台上架了13种接口能力，包括微信OCR识别、地址解析、珊瑚图片内容安全等，可支持开发者快速进行调用，助推各行业打造完善的服务链。在政务、医疗、金融类小程序中，涉及到需要用户输入个人信息的场景较为广泛，开发识别证件信息功能的门槛较高，微信OCR识别能力的上架，将为开发者解决这一问题。

5、工商银行与蚂蚁金服开启二维码互认互扫合作

3月31日中国工商银行与蚂蚁金服宣布，双方开启二维码互认互扫合作，已在杭州、重庆、广州等多个城市率先试点，之后将逐步推广到更多城市，工商银行也成为首个与支付宝达成二维码互认互扫合作的国有大行。据介绍，试点客户使用工银e生活App扫描支付宝收款码即可完成支付，未来合作范围将进一步扩展至商户码支付，应用范围将进一步扩展至工商银行融e行、融e联等生态。

6、阿里云正为20家中央部委提供数字化技术支持

近日，中国政府采购网信息显示，阿里云目前正在为20家中央部委提供数字化技术支持，包括国务院、国家医疗保障局、国家知识产权局、国家应急管理部、人力资源和社会保障部、文化和旅游部、水利部、交通部、国家统计局、国家税务总局、海关总署、中国气象局、司法部、广电总局、中国科学院等。据相关报告显示，2019年第四季度，中国云计算市场规模达33亿美元，阿里云市场份额达46.4%持续领先第一。

7、有赞商家可零成本开启直播电商业务

有赞云第三方开发者、电商直播购物平台“爱逛直播”小程序公告称，从2020年4月1日起，符合条件的爱逛直播商家，将免收入驻费、服务费和流量费。这意味着，与爱逛密切合作的有赞将可以支持商家在后台一键接入，零成本开启直播电商业务。据了解，为了帮助商家多渠道获客，扩充自身的直播版图，有赞此前已打通了爱逛直播小程序、快手直播间、陌陌等平台。

8、家电市场回暖 苏宁率先启动418

随着国内多地政府和企业陆续出台消费刺激方案，促进产品换新升级，消费市场加速回暖。作为家电第一销售渠道，苏宁易购率先启动418，通过分期免息、5折爆款、以旧换新、产品上新、消费补贴五大政策，全面引领家电市场销售。

9、拼多多：定向增发股份 百亿补贴2.0 首批MCN开放入驻

近日拼多多宣布，部分长期投资者已同意通过定向增发方式购买总计11亿美元的公司新发行A类普通股，约占公司已发行股份总数的2.8％。该交易预计将于2020年4月上旬完成。同时，将推动“百亿补贴2.0”版本，从中腰部品牌入手，推动经销商供货向品牌直供转变，并通过合作品牌日等活动树立标杆。另外，正积极布局支付、物流及多多直播首批MCN开放入驻，多手段实现生态闭环。

10、美团2019年财报：超八成外卖佣金用于给骑手发工资

美团于3月30日发布2019年Q4及全年财报，总收入由2018年的人民币652亿元增至975亿元，同比增长49.5%。财报显示，2019年美团外卖佣金收入为496.5亿，餐饮外卖骑手成本为410.4亿。外卖佣金是由平台使用费、技术服务费和配送服务费三项资费组成，平台使用费和技术服务费整体占比仅有20%，而配送服务费占总佣金费用达82.7%，佣金超八成用于支付骑手工资。

（人民网新电商研究院综合）

(责编：栗翘楚、孙阳)