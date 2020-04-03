央行：现在看疫情对经济影响还没有超过2008年金融危机

央视网消息：在4月3日的国务院联防联控机制新闻发布会上，有记者提问，当前，疫情在全球蔓延，其影响是否会超过2008年金融危机？
中国人民银行副行长刘国强表示，疫情对世界的冲击很大，什么时候好转还充满不确定性，但现在看，疫情对经济影响还没有超过2008年金融危机。
刘国强说，比如股市，2月24日以来，各个国家的股市大约下跌了25%，2008年金融危机期间跌幅约50%左右，50%是危机的标配，这次目前为止跌了25%。下一步怎么样，还会不会跌25%？这还不好说，国际货币基金组织最近表示，2020年全球经济可能会出现负增长，衰退程度可能超过2008年的金融危机。这个说法相对比较明确，但是也用了一个词叫“可能”，所以很不确定。冲击大的同时，我们也要看到，当前各个国家都出台了很大的对冲政策，另外，在国际上各个国家也加大了疫情防控的力度，国际合作力度也在加大，所以，对下一步还要密切跟踪、高度关注。
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