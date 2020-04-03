银保监会：4000多家中小银行主要经营指标处在合理区间

央视网消息：在4月3日的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国银行保险监督管理委员会副主席周亮介绍，我国中小银行数量有4000多家，资产总额约占到整个银行体系的1/4，应该说是我国银行体系的重要组成部分。长期以来，中小银行在支持地方经济发展，服务民营企业、小微企业、“三农”等方面发挥着不可替代的作用。总的来看，当前中小银行总体运行稳健，虽然不良资产略有上升，但是风险是可控的，主要经营指标和监管指标都处在合理区间。

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