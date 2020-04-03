国信证券向新疆麦盖提县中小学捐10万只口罩

3月23日，新疆麦盖提县的孩子们迎来期待已久的开学。为确保师生健康安全，对口帮扶麦盖提县的国信证券第一时间调配资源，通过多种途径联系口罩生产商，协调深圳、长沙口罩工厂同时发货，一周内筹集10万只医用口罩，在4月份之前送达麦盖提县。

在这批口罩的箱子上，写着“有风自南，翼彼新苗”八个字。国信证券公益帮扶负责人介绍，“这是陶渊明的诗句，意思是南风吹来，就好像让新苗张开翅膀。这也是国信证券的心愿。我们希望尽自己绵薄之力，为祖国边疆这些‘新苗’带来温暖的‘南风’，呵护他们茁壮成长。

据了解，自2009年至今，已在新疆麦盖提县、贵州三都水族自治县等地实施35个教育帮扶项目，投入资金 5010万元。此外，国信证券还连续两年派出18名员工支教志愿者到麦盖提县支教一个学期，有力提升了当地基础教育水平，开启了支教扶贫新思路。月3日，乘着驰援麦盖提县爱心口罩的“南风”，来自黑龙江、山东、江苏等地的6名国信证券员工支教志愿者也启程前往麦盖提县，准备开展新一期支教工作。（牛广文）

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