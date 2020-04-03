沈建光："新基建"是数字经济的基建 应增加企业力量

加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多重战略目标的关键之举。京东集团副总裁、京东数字科技首席经济学家沈建光表示，完成今年社会经济发展目标，“新基建”的作用非常大。在“新基建”建设中，可以以企业为主导，政府统筹做好基础性投资。

沈建光认为，“新基建”从更大意义上来说，是数字经济的基建。此次抗击疫情中，数字经济发挥了积极作用，突出体现在强化社会公共安全保障、完善医疗救治体系、健全物资保障体系、助力社会生产有序恢复等各领域。

其中，大数据分析支撑服务疫情态势研判、疫情防控部署以及对流动人员的疫情监测、精准施策；5G应用加快落地，5G+红外测温、5G+送货机器人、5G+清洁机器人等已活跃在疫情防控的各个场景；人工智能技术帮助医疗机构提高诊疗水平和效果，降低病毒传播风险。数字经济缓解了疫情的冲击，而这些数字经济应用场景的背后，是5G、大数据、人工智能、云计算等“新基建”、新技术的支撑。

沈建光表示，疫情对传统经济领域的冲击比较大，包括线下的门店消费、线下理财、保险等。但从京东集团和京东数字科技集团的实践来看，数字化赋能的业务受到的冲击远远比传统线下领域小。线上业务的发展，对经济的促进作用越来越明显。

以金融行业为例，为支持金融机构“新基建”，京东数科推出了金融数字化转型解决方案T1。截至目前，T1已服务50余家金融机构，有力支持合作伙伴的数字化转型。

在农牧领域，京东数科利用人工智能技术赋能传统奶牛场精准饲喂、疾病监测、估重、任务分配、育种管理等各项环节，帮助企业实现牛只管理、人员管理、圈舍管理的数字化、智能化和互联网化。

在沈建光看来，“新基建”为“后疫情时代”中国经济破茧重生、求新谋变创造了积极条件。5G、人工智能、大数据、物联网等既是新兴产业、也是基础设施。依托“新基建”迅速发展的良好势头，数字技术得以广泛应用，这不仅有助于推动产业升级，扩大有效需求，保障民生托底，也是稳增长工作的重要抓手，为政府和企业提供了科学决策依据和精准施策手段。同时，“新基建”将提升数字经济服务实体产业和智慧生活的水平，“新基建”构建了数字经济的基础设施平台，其影响力已渗透到社会经济的方方面面，在助力国家治理体系和治理能力现代化过程中扮演更加不可或缺的积极作用。

“总的来看，数字经济，包括机器人的发展，如果基础设施建设能够及时跟进，在生活中将发挥巨大的作用。这需要国家在资金、政策法规等方面提供支持。”沈建光说。

沈建光表示，与传统基建主要是国家、地方政府主导，地方融资平台做建设不同，“新基建”可以以企业为主导，政府统筹做好基础性投资。同时，政府和企业可以通过合作成为伙伴。

“总之，‘新基建’可以推动中国经济向数字经济方向发展，在引领全球数字发展方面作出贡献。‘新基建’核心在于支持数字经济的发展，未来中国应抓住此次疫情中数字经济的发展机遇，发挥‘新基建’的产业效应，致力打造成为世界领先的数字经济强国。可以预期，伴随着‘新基建’的加快推进，其在推动经济转型升级、结构性改革方面也有望发挥更大作用。新老基建协同配合，将释放未来十年中国经济发展的潜能。”沈建光表示。 （牛文文）

(责编：孟哲、刘然)