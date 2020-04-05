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猪肉价格回落，供给保障有力（锐财经·一手抓防疫  一手促发展（41））

本报记者  孔德晨

2020年04月05日05:42  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据商务部监测，3月23日至29日全国肉类价格不同幅度回落，其中猪肉批发价格为每公斤47.57元，下降2.1%。图为市民在江苏省连云港市连云区一家大型超市购买新鲜猪肉。
　　王 春摄（人民视觉）

　　近来，各地采取多种措施，在疫情防控期间保障猪肉市场供应，满足居民消费需求。图为市民在河南省郑州市一家大型超市内采购猪肉。
　　新华社记者 冯大鹏摄

　　近日，农业农村部发布了3月份第4周畜产品市场价格情况，数据显示，全国猪肉平均价格为每公斤55.77元，比前一周下降2.0%。2月中旬以来，猪肉价格已连续五周回落。

　　业内人士指出，猪肉价格近日呈现波动下行的走势，说明猪肉保供稳价措施逐步收到实效。随着生猪产能稳步恢复，猪肉供应将进一步得到改善，猪肉价格波动下行是大势所趋。

　　　 

　　价格回落，供给稳定向好

　　3月23日至29日，全国猪肉平均价格为每公斤55.77元，比前一周下降2.0%，活猪平均价格为35.44元/公斤，比前一周下降2.0%。其中，北京、黑龙江、湖北、四川、陕西等27个省份猪肉价格下降。猪肉价格已连续五周回落，降幅达到6.5%。

　　据北京新发地统计，4月3日，新发地市场白条猪批发平均价是20.25元/斤，比3月27日的21.25元/斤下降4.71%。

　　中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍指出，今年以来中央储备猪肉的连续13次投放短期内有效缓解了猪肉市场的供求矛盾，稳定了价格预期。“一系列减税降费措施也降低了猪肉的流通成本。同时，仔猪及冷鲜猪肉运输被纳入绿色通道的政策范围，进一步降低了物流成本。”赵萍介绍，从今年1月1日起，中国对850余种商品实行低于注册国税率的进口暂定税率，其中，对10个税目用于猪饲料的杂粕继续实行零关税，这也对促进生猪生产和进口、成本合理回落产生了重要作用。

　　“国家对于生猪调出大县和养殖户给予政策支持，鼓励生猪生产，提升生猪的存栏量，目前已经见到了明显效果，这也进一步增强了市场对于猪肉价格回落预期。”赵萍说。

　　国家发展改革委价格司副司长彭绍宗表示，国家发改委加大了猪肉市场调控力度，做好保供稳价工作，猪肉价格从比较高的水平连续有一些回落。在当前和今后一段时间生猪产能稳步恢复的情况下，猪肉供应将得到改善，猪肉价格也会随之回落。

　　财政贴息，支持生猪生产

　　为缓解当前广大生猪养殖场户资金短缺、贷款难问题，帮助养猪企业渡过难关，中央财政及时出台政策，对种猪场和规模猪场给予贷款贴息支持，全力支持生猪生产。

　　财政部农业农村司副司长姜大峪介绍，去年5月以来，中央财政对具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏5000头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持，贴息范围重点是用于相关企业购买饲料和购买母猪、仔猪等方面的生产流动资金，贴息比例原则上不超过2%，贴息时间从2018年8月1日至2019年7月31日。

　　根据生猪生产实际发展形势需要，贷款贴息政策实施期限已延长至今年12月31日，并适当扩大贴息范围，将用于新建、改扩建猪场的建设资金纳入支持范围。姜大峪介绍，截至今年1月底，全国各级财政共安排种猪场和规模养殖场贷款贴息资金4.44亿元，涉及贷款521.42亿元。

　　“针对新冠肺炎疫情对生猪生产的叠加影响，为切实降低中小规模养殖场（户）的融资成本，进一步促进生猪生产恢复，中央财政将临时贷款贴息补助范围由5000头以上的养殖场（户）扩大到500头以上。”姜大峪说，“目前，全国年出栏500头以上的生猪养殖场（户）大约16万户。”

　　姜大峪介绍，临时贷款贴息属于普惠性政策，凡是符合条件的贷款均可以享受。“我们将加强跟踪调度，指导督促地方落实好临时贷款贴息政策，让有需求的养殖场（户）都能按规定享受政策支持。”

　　严把“六关”，打击违规行为

　　近日，农业农村部印发《关于集中开展违法违规调运生猪行为专项整治的通知》，决定自4月1日起至6月1日，集中开展为期60天左右的违法违规调运生猪行为专项整治。

　　据了解，近期中国各地养殖场补栏增养积极性提高，种猪、仔猪调运频繁。3月以来，共发生8起非洲猪瘟家猪疫情，都是异地违规调运仔猪引发。为了有效控制非洲猪瘟疫情跨区域传播风险，特开展此次专项整治。

　　整治的重点为严把饲养“源头”、生猪出栏、流通运输、到达接收、信息对接、监督执法“六关”。

　　农业农村部畜牧兽医局有关负责人解释，严把“六关”，一是加强场户管理，通过包场包户等方式，实行养殖场监督人员网格化管理；二是加强产地检疫，严格按规程实施生猪产地检疫，规范检疫证明领取、使用和管理；三是加强调运环节监管，安排专人分兵把守当地的高速公路出入口，查证验物，严查调入调出生猪和运猪车辆；四是加强落地监管，落实生猪落地24小时报告制度；五要全链条监管，探索建立生猪免疫数量与检疫申报数量相结合、产地检疫与运输监管相结合、启运地出证与目的地反馈相结合的信息化监管模式；六是密切省际间、部门间监督执法协作。

　　有关负责人表示，下一步，农业农村部将紧盯生猪调运过程中存在的问题和风险隐患，确保生猪养殖各环节安全有序。

(责编：李枫、岳弘彬)
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