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清明假期全国铁路日均加开旅客列车260余列

2020年04月05日10:07  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月5日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，在4月3日至6日清明节小长假运输期间，铁路部门统筹做好疫情防控和铁路运输安排，在落实站车测温、通风消毒、禁售无座车票、设置隔离席位等防疫措施、慎终如始做好疫情防控工作的同时，精心做好清明节期间运力和服务安排，全国铁路日均加开旅客列车260余列，满足短途和城际旅游出行需求，助力加快恢复经济社会秩序。3日和4日，全国铁路单日旅客发送分别达到395.7万人和388.5万人，均创春节以后单日旅客发送新高。

各地铁路部门精心组织运力，创新服务举措。上海局集团公司恢复上海至杭州、宁波、苏州，杭州至金华、黄山、南京、合肥等方向部分图定列车开行，对部分高峰时段动车组列车采取重联运行；南京南站、杭州东站等各大客运站严格落实测温、消毒等站车防控措施，加强旅客乘降组织，避免人员密集。南昌局集团公司加开列车122列，并推出南昌西至南丰，九江至定南，福州至福鼎、诏安、龙岩等方向的探亲祭祖路线，南昌西至九江、萍乡北、婺源等方向的赏花踏青路线。西安局集团公司每天安排开行73列西安至黄陵、宝鸡等方向的列车，方便旅客赴黄帝陵、炎帝陵参加清明祭扫活动。昆明局集团公司加大昆明至大理、丽江、曲靖、宣威、玉溪、蒙自、河口等短途城际列车开行力度，中越口岸河口北站联合地方防控机构，对入滇需乘火车的旅游团、外籍旅客落实测温、核实行程、填写《入境健康申明卡》、绿码登记、公安复查、全程转运管理等措施，严格防控境外疫情输入。南宁局集团公司加开动车组列车17列、重联运行16列，最大限度满足清明小长假旅客出行需求。乌鲁木齐局集团公司加开乌鲁木齐至伊宁、乌苏、哈密、吐哈等方向的列车62列，加强管内车站和列车消毒。呼和浩特局集团公司加开短途列车2列，满足学生开学出行需求，为学生团体提供预约购取票一体化服务，开辟绿色通道，划分候车区域，组织学生旅客分散候乘。郑州局集团公司充分发挥“心馨”党员服务台、“牡丹缘”服务站等服务品牌作用，为老弱病残孕等重点旅客开辟绿色通道，提供购票、候车、检票、送站、接站全程服务。

铁路部门提醒广大旅客朋友，旅途中请做好个人卫生防护工作，配合铁路部门落实站车防疫要求，共同维护健康安全的旅行环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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