【复工复产更有“数”】用活税收大数据 经济决策更有依据

据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，在疫情防控常态化的背景下，各地按下复工复产的“快进键”。如何精准施策、有序推进复工复产？数据作为一项关键生产要素，正在成为决策和行动的“辅助线”。在这其中，税收大数据由于覆盖面广、及时性强、颗粒度细，为政府科学决策、统筹推进疫情防控和经济社会发展提供有力依据。中央广播电视总台经济之声推出系列报道《复工复产更有“数”》。

在东部经济大省江苏，得益于一系列税收优惠政策，在疫情中遭遇重创的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等行业正在加速复苏。

对于江苏的部分企业来说，它们除了可以享受到减免增值税、减免社保单位缴费、延长亏损结转年限等全国统一的政策红利，还额外获得了减免房产税和城镇土地使用税等地方性的政策“礼包”。

而这些地方性税收优惠政策制定和出台的背后，都有税收大数据的“撑腰”。

国家税务总局江苏省税务局财产和行为税处副处长柯雪梅说：“早前我们运用税收大数据进行分析发现，本次疫情给全省经济运行带来了一定的冲击和影响。从行业角度分析，住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等重点行业受疫情影响严重；从企业规模分析，小微企业抗风险能力弱，生存压力大，受到明显波及。”

这份税收大数据分析报告第一时间就被送到了省内相关部门负责人的案头上。经过多部门会商，在省委省政府的支持下，一项税收优惠新政火速出炉。

柯雪梅说，这项新政的主要内容就是免征受疫情影响严重的行业以及增值税小规模纳税人今年上半年的房产税、城镇土地使用税。政策发力重点与税收大数据分析结果相呼应，做到精准帮扶。“切实帮助四大类困难行业企业和增值税小规模纳税人减少疫情带来的损失。参照上年数据测算，全省可享受到这一税收优惠政策的纳税人约9.3万户，减轻税收负担19.2亿元。”

作为受益企业之一，南京金都饮食服务有限公司财务部部长杨小明不久前刚刚在线完成了“非接触式”的申报减免。他说：“我们测算了一下，半年会少交90多万房产税和土地税。我们能把这部分资金腾出来用于生产经营。另外，减税对于我们恢复经营信心起到很大帮助。”

随着各行各业有序推进复工复产，稳定和扩大消费正当其时，税收大数据也在为促消费提供决策依据。

在西部城市四川绵阳，税收大数据一度监测显示，全市零售业增值税发票开票金额仅为去年同期的68.6%，消费市场回暖较慢。

“税务部门立即将情况向当地党委政府汇报。在地方党委政府的高度重视和大力推动下，在税收大数据的决策支撑下，多部门积极协作，推动了促进消费、活跃市场、提振信心的‘消费月’活动，促进了市场的回暖。”国家税务总局四川省税务局一级巡视员王捷告诉记者。

税务部门信息显示，今年以来，依托税收大数据，各地已累计向各级党委政府提出政策意见超过2000条。税收经济分析专项报告以及相关税收发票指数等正在成为决策工具箱里的“必选项”。（央广网记者刘柏煊）

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