原标题：互联网人才都去哪儿？报告：字节跳动、腾讯和阿里巴巴

受疫情影响，互联网人才招聘是否会持续低迷？哪些岗位最受互联网公司青睐？互联网人才正在流向哪些公司？

3月30日，脉脉发布《互联网人才流动报告2020》，描述了过去一年互联网人才的流动格局。

报告指出：一，互联网人才招聘量整体稳中有升；二，工程师和产品经理岗位最受青睐；三，字节跳动与阿里巴巴、腾讯组成了新的“BAT”人才库，疫情期间广纳人才。

与此同时，2020年求职依旧难，64%的受访者接受“不涨薪跳槽”。

字节跳动入局，新“BAT”人才库形成

字节跳动的崛起，改变了互联网行业人才原有的流动格局。

数据显示，2017年，BAT的人才流动，主要发生在三家企业之间。2018年，字节跳动加入，与阿里巴巴一起吸纳腾讯和百度人才。2019年，字节跳动与腾讯和阿里巴巴组成新的“BAT”人才库。

类似的人才流动走向，同样也发生在TMD内部。随着字节跳动的迅速扩张，自2018年开始，字节跳动单方面吸纳美团点评和滴滴出行的人才，这一格局在2019年依然持续。

有观点认为，互联网行业人才的“圈内流动”特点十分明显，主要企业的人才往来，发生在互联网圈子里。人才流动方向，代表着行业和公司发展趋势。公司发展势头越好，越能吸引人才。

纵观过去一年趋势，字节跳动对人才的需求量，领跑整个互联网行业，显著超过阿里巴巴和腾讯。在技术岗位这一细分领域，字节跳动的招聘量也是最大的。

脉脉还调查了互联网头部企业的员工平均年龄。结果显示，19家企业的人才平均年龄为29.6岁。字节跳动和拼多多的人才平均年龄仅为27岁，在众多互联网大厂中属于年轻化公司，而滴滴出行的员工平均年龄最高，为33岁。

互联网招聘逆势抬头，人才需求稳中有升

大数据显示，互联网行业2019全年整体的人才需求量稳中有升，招聘量低点发生在2020年1月份的春节时期。2月受疫情影响，各行业都受到了不同程度的冲击，人才需求也持续低迷。但互联网行业的招聘量出现了小幅回升。

2月下旬，美团、字节跳动等互联网公司，陆续宣布启动春季招聘。美团推出“春归计划”，招聘1000名大学应届毕业生，并开放3000个社招岗位。字节跳动宣布为大学生开放超过6000个岗位，包含全职及实习生。

从整体走势来看，人才求职情况，与招聘方的趋势大致吻合。但就具体数据而言，疫情对求职方的影响，要小于招聘方。2019下半年，求职者们一直处于积极求职的状态。而春节结束后的2月，成为今年互联网行业求职第一个高点。

疫情影响了求职者对于工作的态度。数据显示，41%的职场人认为“未来一年的求职会比原来更难找到好工作”。而被问到“未来一年，是否接受不涨薪跳槽”时，64%的受访者选择了可以接受。

人力资源专家唐秋勇表示，“对于职场人而言，首先是三思后行，对于经济形势、对于行业变化、对于企业发展趋势需要深思熟虑。”

疫情侵袭，无论是“饭碗”稳定度还是工作灵活度，互联网头部企业都呈现出明显优势。2020年2月，在腾讯、阿里巴巴、百度、字节跳动等19家公司中，仅有3家公司减少了招人需求，其余16家人才需求均有抬头。其中，字节跳动、华为、快手人才需求量涨幅显著。

技术岗位最受青睐，运营岗位离职率高

在今年招聘市场形势未完全明朗的情况下，过去一年互联网行业对于人才的需求分布，或许能为求职者提供参考。

报告显示，2019年互联网行业需求量最高的前10个岗位，均为技术相关岗位。而竞争度最高的前10个岗位，大多是设计师类和运营类岗位。

具体而言，前端开发工程师、产品经理、JAVA开发工程师，是2019年互联网行业需求量最高的岗位。与此同时，UI设计师、视觉设计师、项目经理是竞争度最高的岗位。

此外，运营岗位就业压力大，人才流动性高。其就业竞争度仅次于竞争最激烈的设计师岗位，同时成为互联网行业离职率最高的岗位。

业内分析指出，当互联网行业从高速发展的成长期进入成熟期，行业对人才的要求也从走“量”变成了看“质”。这也意味着，技能要求越高、门槛越高的岗位更受青睐。与设计岗类似，运营岗被普遍认为是门槛较低的的岗位，这也使得从事运营相关职位的职场人，面临更大的淘汰压力。

(责编：冯粒、曹昆)