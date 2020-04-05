人民网>>财经

互联网人才都去哪儿？报告：字节跳动、腾讯和阿里巴巴

2020年04月05日23:40  来源：映象网
 
原标题：互联网人才都去哪儿？报告：字节跳动、腾讯和阿里巴巴

　　受疫情影响，互联网人才招聘是否会持续低迷？哪些岗位最受互联网公司青睐？互联网人才正在流向哪些公司？

　　3月30日，脉脉发布《互联网人才流动报告2020》，描述了过去一年互联网人才的流动格局。

　　报告指出：一，互联网人才招聘量整体稳中有升；二，工程师和产品经理岗位最受青睐；三，字节跳动与阿里巴巴、腾讯组成了新的“BAT”人才库，疫情期间广纳人才。

　　与此同时，2020年求职依旧难，64%的受访者接受“不涨薪跳槽”。

　　字节跳动入局，新“BAT”人才库形成

　　字节跳动的崛起，改变了互联网行业人才原有的流动格局。

　　数据显示，2017年，BAT的人才流动，主要发生在三家企业之间。2018年，字节跳动加入，与阿里巴巴一起吸纳腾讯和百度人才。2019年，字节跳动与腾讯和阿里巴巴组成新的“BAT”人才库。

　　类似的人才流动走向，同样也发生在TMD内部。随着字节跳动的迅速扩张，自2018年开始，字节跳动单方面吸纳美团点评和滴滴出行的人才，这一格局在2019年依然持续。

　　有观点认为，互联网行业人才的“圈内流动”特点十分明显，主要企业的人才往来，发生在互联网圈子里。人才流动方向，代表着行业和公司发展趋势。公司发展势头越好，越能吸引人才。

　　纵观过去一年趋势，字节跳动对人才的需求量，领跑整个互联网行业，显著超过阿里巴巴和腾讯。在技术岗位这一细分领域，字节跳动的招聘量也是最大的。

　　脉脉还调查了互联网头部企业的员工平均年龄。结果显示，19家企业的人才平均年龄为29.6岁。字节跳动和拼多多的人才平均年龄仅为27岁，在众多互联网大厂中属于年轻化公司，而滴滴出行的员工平均年龄最高，为33岁。

　　互联网招聘逆势抬头，人才需求稳中有升

　　大数据显示，互联网行业2019全年整体的人才需求量稳中有升，招聘量低点发生在2020年1月份的春节时期。2月受疫情影响，各行业都受到了不同程度的冲击，人才需求也持续低迷。但互联网行业的招聘量出现了小幅回升。

　　2月下旬，美团、字节跳动等互联网公司，陆续宣布启动春季招聘。美团推出“春归计划”，招聘1000名大学应届毕业生，并开放3000个社招岗位。字节跳动宣布为大学生开放超过6000个岗位，包含全职及实习生。

　　从整体走势来看，人才求职情况，与招聘方的趋势大致吻合。但就具体数据而言，疫情对求职方的影响，要小于招聘方。2019下半年，求职者们一直处于积极求职的状态。而春节结束后的2月，成为今年互联网行业求职第一个高点。

　　疫情影响了求职者对于工作的态度。数据显示，41%的职场人认为“未来一年的求职会比原来更难找到好工作”。而被问到“未来一年，是否接受不涨薪跳槽”时，64%的受访者选择了可以接受。

　　人力资源专家唐秋勇表示，“对于职场人而言，首先是三思后行，对于经济形势、对于行业变化、对于企业发展趋势需要深思熟虑。”

　　疫情侵袭，无论是“饭碗”稳定度还是工作灵活度，互联网头部企业都呈现出明显优势。2020年2月，在腾讯、阿里巴巴、百度、字节跳动等19家公司中，仅有3家公司减少了招人需求，其余16家人才需求均有抬头。其中，字节跳动、华为、快手人才需求量涨幅显著。

　　技术岗位最受青睐，运营岗位离职率高

　　在今年招聘市场形势未完全明朗的情况下，过去一年互联网行业对于人才的需求分布，或许能为求职者提供参考。

　　报告显示，2019年互联网行业需求量最高的前10个岗位，均为技术相关岗位。而竞争度最高的前10个岗位，大多是设计师类和运营类岗位。

　　具体而言，前端开发工程师、产品经理、JAVA开发工程师，是2019年互联网行业需求量最高的岗位。与此同时，UI设计师、视觉设计师、项目经理是竞争度最高的岗位。

　　此外，运营岗位就业压力大，人才流动性高。其就业竞争度仅次于竞争最激烈的设计师岗位，同时成为互联网行业离职率最高的岗位。

　　业内分析指出，当互联网行业从高速发展的成长期进入成熟期，行业对人才的要求也从走“量”变成了看“质”。这也意味着，技能要求越高、门槛越高的岗位更受青睐。与设计岗类似，运营岗被普遍认为是门槛较低的的岗位，这也使得从事运营相关职位的职场人，面临更大的淘汰压力。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved