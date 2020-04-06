中国企业复工达产“成色足”（锐财经·一手抓防疫  一手促发展(42)）

近来，安徽当涂经开区徽柴集团在抓好疫情防控的同时，开足马力生产，兑现出口订单。随着“一带一路”建设的不断推进，中国非道路用柴油机行业的领跑者——徽柴集团已成为东南亚农用柴油机市场最大的供应商。图为徽柴集团员工正在装配出口东南亚的柴油机。

王文生摄（人民视觉）

近期，湖南省郴州市嘉禾县经开区园区72家制造、装备企业全部复工复产，产能迅速回升，经济指标基本恢复往年同期水平。图为该经开区的百俊达电子科技有限公司女工们在加工生产电子配件。

黄春涛摄（人民视觉）

济南二机床集团有限公司自全面复工复产以来，5000余名职工开足马力保障生产有序进行。公司调整装配工序、借用储备资源，保证产品按期交货，满足用户需求，确保完成全年目标任务。图为该企业职工在装配用于出口的自动化设备。

新华社记者 朱 峥摄

近来，中国疫情防控取得阶段性重要成效，越来越多的企业从复工复产转向“达能达产”，经济活动的深度与广度都有了明显回升。分析人士认为，防控疫情就是护航经济，稳住经济就是对抗疫情。中国经济升温，不仅体现出中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得的巨大成绩，更为深处危机之中的世界经济带来了春光。

企业迈向“满负荷”

最近，位于辽宁大连的瓦房店轴承集团各条生产线紧张而忙碌，设备高效运转、操作者各司其职、快速赶制订单，一派热火朝天的景象。“我们在做好各项防护措施的同时，反复与欧美和亚太地区客户沟通，确定订单产品交付进度，三班倒赶制产品。”瓦轴高端汽车轴承辽阳分公司总经理苏中安说，4月份的订单仍在增长中。

正从疫情中走出来的武汉企业，在复工达产方面也不甘落后。

在武汉钢铁有限公司，5个高炉、9个转炉正开足马力，铁水、炼钢、热轧、硅钢等生产线正全力生产。最新数据显示，武钢的铁水、钢水、钢材日均产量已分别达到3.88万吨、3.99万吨、3.80万吨，均完成了计划进度。在防疫期间，武钢依然实现了95%以上的合同交付率。“我们今年的目标是完成550万吨的挑战目标，坚持每天满负荷生产，我们有信心把失去的时间追回来！”武钢热轧厂二分厂工艺主管李传说。

制造业机器轰鸣，服务业同样拓展不断。不久前，中国知名的互联网和手机安全产品及服务供应商360集团，联合总部位于欧洲的世界顶级游戏制作及发行公司Wargaming等企业宣布，2020年对几款热门游戏共同进行更新游戏数据继承、全球版本内容同步、配备三线网络机房，同时推出全新游戏玩法。“虽然疫情一定程度上影响了工作的落地推进，但是做到全球游戏内容版本的同步是2020年360运营团队的硬性指标。”360集团董事长兼首席执行官周鸿祎说。

从超市到商场，从生产车间到电脑机房，随着科学有序复工复产的深入，越来越多中国企业正在大踏步重现“满负荷”状态。

政策助推大展身手

复工达产的背后，是各类政策提供的坚实支撑。

例如，科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》，提出了9方面18条具体措施，对科技支撑经济平稳发展做出体系化安排，着重支持科技型中小企业和高新技术企业；中国人民银行通过引导贷款利率下行、提供再贷款再贴现精准支持、加大债券融资支持、进一步实施对中小银行的定向降准等政策，为广大企业复工复产、达能达产提供充裕的流动性；商务部采取强化农村基础设施建设、加快推进供应链创新和应用试点、指导企业落实经营场所分类防控措施等诸多举措，推动商品流通恢复……

科技部成果转化与区域创新司司长包献华表示，疫情发生以来，科技型企业特别是广大科技型中小企业也受到了较大影响。但是，科技型企业凭借着自身科技优势和核心竞争力表现出较强的发展韧劲，展现出复工复产的良好态势，起到了“领头羊”作用。“据我们对21个省市调研统计，高新技术企业平均复工平均复产率超过90%；据对国家高新区内3万多家科技型中小企业监测，平均复工复产率达到83.3%。”包献华说。

“据统计，2月末，18家大中型商业银行的普惠型小微企业贷款余额5.55万亿元，同比增长31.8%，这个增速非常可观。贷款的平均利率是5.22%，较去年下降0.22个百分点。其中，5家大型银行普惠型小微企业贷款平均利率4.4%，较去年也下降了0.3个百分点。”中国银保监会副主席周亮说，据不完全统计，目前实施延期还款的中小微企业贷款本息达7000多亿元，广大小微企业主和个体工商户都享受到了这个政策。

加快释放内生动力

从阻断疫情，到复工复产，再到达能达产，微观经济主体活力的回升，正在为中国经济回归正轨积聚起强大能量。

巴西里约热内卢联邦大学国际政治经济学教授蒂西亚娜·阿尔瓦雷斯表示，中国疫情控制已取得明显成效，企业复工复产率也在提升，这些积极因素都会传导到市场层面。美国波士顿咨询公司合伙人尼古拉斯·朗通过分析一系列指标认为，中国经济已开始实现快速复苏。

天津财经大学经济学院教授丛屹在接受本报记者采访时指出，随着疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，企业复工复产的面越来越大、经营活动恢复的成色越来越足，这些都是令人欣慰的积极信号。但同时也要看到，企业继续保持这种好状态依然面临挑战：一方面，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，世界经济贸易增长受到严重冲击，外部需求下滑对沿海外向型企业的影响可能进一步显现；另一方面，国内疫情防控依然不能大意，要警惕疫情反复的风险，与第三产业密切相关的线下娱乐、服务等消费需求仍有可能受到影响。

“目前，有关方面已经出台了不少针对性的政策。接下来，我们要以更大力度支持广大中小微企业，通过补贴居民消费、加快新型基础设施建设、鼓励企业创新升级等多种方式，加快内生增长动力的释放，最终使疫情防控为经济发展赢得的优势巩固并扩大。”丛屹说。

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