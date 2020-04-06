严把产品质量 支持全球抗疫（国务院联防联控机制发布会）

本报北京4月5日电 （记者邱超奕）截至4月4日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1376例，其中重症病例295例；累计治愈出院病例76964例，累计死亡病例3329例，累计报告确诊病例81669例，现有疑似病例107例。新增无症状感染者47例，其中境外输入无症状感染者16例；当日转为确诊病例3例，全部为境外输入；当日解除医学观察50例。尚在医学观察无症状感染者1024例，其中境外输入244例。4月4日，现有本土重症病例降至300例以下，本土确诊病例降至700例以下，救治效果明显。

5日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍医疗物资质量管理和规范市场秩序的情况。

为深化国际合作，加强医疗物资出口质量监管，商务部外贸司一级巡视员江帆介绍，3月31日，商务部会同海关总署、药监局发布《关于有序开展医疗物资出口的公告》，要求出口的检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等5类产品，必须取得我国医疗器械产品注册证书，符合进口国（地区）的质量标准要求，海关凭药监部门批准的医疗器械产品注册证书验放。

“我们将抓好落实，如医疗物资出口出现质量问题，将发现一起，查处一起，严控出口质量，切实维护‘中国制造’的形象，更好发挥医疗物资对支持全球疫情防控的作用。”江帆说。

海关总署综合业务司司长金海表示，有序开展医疗物资出口，是深化疫情防控国际合作、共同应对全球公共卫生危机的重要举措。从海关统计数据看，从3月1日到4月4日，全国共验放出口主要疫情防控物资价值102亿元，包括口罩约38.6亿只，价值77.2亿元；防护服3752万件，价值9.1亿元；红外测温仪241万件，价值3.3亿元；呼吸机1.6万台，价值3.1亿元；新型冠状病毒检测试剂284万盒，护目镜841万副。从贸易方式看，主要是一般贸易，约占83%，价值85.2亿元。

为保障疫情防控物资有序通关，海关总署成立了专项工作组。对于检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等出口医疗物资，严格凭药监部门批准的医疗器械产品注册证书验放；支持企业通过电子方式提交相关证明；加强知识产权海关保护，坚决查处防疫商品侵权行为；对于出口伪报瞒报、夹藏夹带、以假充真、不合格冒充合格等违法行为依法实施严厉打击。

国家市场监管总局认证监管司司长刘卫军表示，市场监管总局特别注重对防疫产品认证的违法违规行为查处，整治重点主要有伪造冒用买卖认证证书、未经批准擅自从事认证活动、认证活动不规范以及认证价格违法等行为。

国家药监局器械监管司副司长张琪透露，截至3月底，开展针对疫情防控医疗器械的应急注册检验、应急评价检验以及监督抽检等共计8069批次，总体质量状况符合要求。市场监管总局、国家药监局选派多名执法人员赴北京、天津、浙江、湖北、广东等14个重点省市，对疫情防控医疗器械质量监管进行督导检查。

江帆介绍，截至4月4日，已有54个国家（地区）以及3个国际组织和中国企业签署了医疗物资商业采购合同，另有74个国家和10个国际组织正与中国企业开展商业采购洽谈。

《 人民日报 》（ 2020年04月06日 02 版）

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