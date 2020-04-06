就业服务忙 招聘搬上网（积极有序推进复工复产）

“这趟务工专车太及时了！”3月17日上午，四川省芦山县龙门乡农民工付玉刚和近百名老乡一起，乘坐四川首批赴湖北“春风行动”务工专车，前往湖北省红安县返岗复工。

近日，中办国办复工复产调研四川组深入四川多地农村、企业，察看复工复产情况。“四川省精准施策，打通‘堵点’，政策‘组合拳’成效突出”，调研组认为，作为劳务输出大省，四川全力加速推进复工复产向稳产满产转变，全面畅通经济社会循环。

“自企业提出需求到农民工成行，仅用了3天。”雅安市交通运输局局长余云峰告诉记者，汶川大地震时湖北对口援建雅安，此次助力湖北企业复工复产，“雅安人民感恩报恩”。

今年2月，四川开展“春风行动”，通过“点对点、一站式”直达运输服务和公路铁路旅客联程运输，安全有序护送农民工返岗复工。截至3月20日，全省“春风行动”务工专车共计开行28897辆次，运送返岗农民工55万余人。

四川各地还增设城乡社区消毒保洁、疫情监测、防疫宣传、社会工作等临时公益性岗位，安置因疫情无法返岗的农民工，目前全省已安置近4万人。

在凉山彝族自治州白鹤滩水电站建设施工现场，来自金阳县对坪镇的马日子窝告诉记者，镇上接到招工信息，马上介绍他来这里做工，“既能挣到钱，又方便照看家里”。金阳县开拓县内、县外两个市场，抓好劳务培训、农民工权益保障、转移输出跟踪服务等工作，“保姆式”服务助力农民工就业增收。目前，该县针对县内重点项目用工需求，发布就业岗位2500余个，吸纳返乡农民工就近就业1800余人。

四川一方面做好农民工返岗工作，一方面加强企业招聘服务，推动企业复工复产。

“看到遂宁公共招聘网上有个职位不错，试着打了电话，没想到这么快就入职了，还不收中介费！”近日，南充市仪陇县农民工伏天虎成功入职遂宁市一家高新企业，担任公司工段班长。疫情防控期间，遂宁市把现场招聘全部搬上网，大力推广公共招聘网站、就业服务二维码、咨询电话等在线平台。

早在2月26日，成都市就实现规模以上工业企业的实际复工率100%，但受疫情影响，突出矛盾和困难依然存在。截至目前，成都市政府收集到工业企业反馈的各类困难和问题2000多项，其中有80%以上都集中在招工难招工贵等方面。为此，成都市经信、人社、交通运输等部门联合赴劳务输出大县驻点招聘。此外，成都市还建立了工业企业招聘平台，开展线上网络招聘专场、分类职业技能培训和空中宣讲直播等。

四川省发展改革委副主任胡玉清介绍，四川省对列入2020年全省重点项目名单的项目，于3月10日前复工开工的，将由省预算内基本建设资金给予50万元疫情防控专项补助。

《 人民日报 》（ 2020年04月06日 04 版）

(责编：车柯蒙、孙阳)