线上线下齐发力（复工记）

江苏省美术馆“感悟生活——2019江苏省美术馆艺术家作品展”开幕式直播

江苏省美术馆供图

4月1日上午10点，直播平台上，一场别开生面的画展开幕式正在举行。中国美协副主席周京新、江苏省美术馆馆长徐惠泉正在为观众做一场展览导赏。近一个小时的直播中，近90万线上观众跟随两位艺术家的脚步，欣赏了展出的部分作品。末了，徐惠泉对网友说：“画，一定要到现场看。我们把精彩保留一点，欢迎大家到美术馆来看展！”

当天，“感悟生活——2019江苏省美术馆艺术家作品展”在江苏省美术馆开幕。展览中，既有江苏省美术馆艺术家在2019年深入各地采风的成果，也有他们新近创作的抗疫题材作品，展示了江苏省美术馆创作群体的整体面貌和创作实力。

这是江苏省美术馆恢复开馆后的首个展览上新。

3月19日，江苏省美术馆恢复开放。为迎接这场“大考”，江苏省美术馆做了充分准备。“我们为此专门成立了应急领导小组，提前购置防疫物资，在新馆、陈列馆都准备了隔离室。”徐惠泉介绍说，江苏省美术馆还制定了开馆操作指南，用于员工内部培训，并不断更新完善。开馆前一天，江苏省美术馆还组织员工进行了疫情防控和恢复开馆模拟演习。

推行预约制，参观出示健康码、戴口罩、测量体温，人员限流……除了这些通行的举措，江苏省美术馆还根据自身特点，制定了参观守则。“美术馆参观有一个特点，就是容易聚集性观赏。”徐惠泉说，有可能进馆的总体人数不多，但好些人都聚在一幅画前观赏。为此，江苏省美术馆建议，观众参观间距保持1.5米以上，一幅画前不超过两名观众。当出现三个人观赏一幅画的情况时，便会有工作人员上前劝导。

恢复开馆初期，江苏省美术馆延续了春节前已经布置好的3个展览，包括“盛世春光——2020江苏省国画院新春献礼·贺岁大展”“戏里风华——馆藏皮影与戏曲绘画精品展”和“一蓑烟雨——朱振庚艺术展”。用徐惠泉的话说，就是“把封存的精彩继续”。最近，江苏省美术馆已经开始陆续推出新的展览。

与平时相比，开馆后的参观人数还是明显减少。在徐惠泉看来，原因除了疫情的影响，还与刚推行预约制，观众不太习惯有关。“不过，最近参观人数已经开始陆续增加了。”

闭馆不闭展。闭馆50多天，江苏省美术馆并没有停摆，而是把展览开到了线上。其微信公众号推出的在线观展系列文章，不少来自馆内策展人员的原创策划，受到观众的欢迎。

其间，“戏里风华——馆藏皮影与戏曲绘画精品展”和“一蓑烟雨——朱振庚艺术展”两个展览非常受欢迎，但观众无法前往参观。为此，江苏省美术馆尝试做了两场直播导览，观看人数多达120万。这让徐惠泉非常震惊，因为“这几乎是我们往年一年的观众人数”。

疫情期间的线上活动，给徐惠泉带来很大的启发。他认为，即使完全恢复正常生活后，真正走进美术馆的人数还是有限。如果线上线下联合行动，观众人数将大幅增加，“那不是增加一倍、两倍的问题，可能一个直播就达到往常一年的观众数量。”

“下一步，我们除了要把实体美术馆打造好，奉献更多精彩展览，吸引更多观众之外，也要同样重视线上展览。”徐惠泉说，疫情前，线上内容只是当做实体展览的一个部分，以后，江苏省美术馆将在线上线下同时发力，很快会开通抖音、快手号，让更多观众享受到文化大餐。

(责编：车柯蒙、孙阳)