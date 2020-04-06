世界纷纷借鉴中国战疫经验（国际论道）

3月30日，在委内瑞拉首都加拉加斯西蒙·玻利瓦尔国际机场，中国抗疫医疗专家组全体成员走下专机。专家组由国家卫生健康委员会组建，来自江苏省，共8人。他们将分享中国抗疫经验。

萨尔戈多摄（新华社发）

全球疫情形势严峻。世卫组织实时统计数据显示，目前全球已有超过200个国家和地区出现新冠肺炎病例，全球新冠肺炎确诊病例和死亡人数还在上升。世界卫生组织助理总干事、联合考察组组长曾表示，世界需要中国的经验来应对这场疫情，中国的方法是目前唯一知道的、被事实证明成功的方法。世卫组织访华专家组组长布鲁斯·艾尔沃德表示，随着国际病例的不断增加，他接到的电话也越来越多，很多人问他中国到底是怎么做到的？我们该怎么办？他说，“中国的抗疫方式是可以复制的，但需要速度、资金、想象力和政治勇气。”

“隔离是唯一办法”

美国《华尔街日报》网站3月24日的文章称，美国和欧洲领导人正审视中国在遏制新冠肺炎疫情方面的进展，以指导他们如何在本国境内击败这种病毒。

美联社发表了题为《随着病毒的传播，其他国家可以向中国学习》的文章，称如果没能真正理解某种疾病，也没有针对该疾病的药物或疫苗，那么隔离是遏制其传播的最有效方法。文章认为，“迅速采取行动，是至关重要的。”

美国《福布斯》双周刊网站3月26日刊登报道称，最新发布的两项研究结果表明，中国强有力的社会隔离措施产生了非常积极的效果。文章指出，美国《科学》周刊和英国《柳叶刀·公共卫生》杂志各刊登了一篇论文，均指出，在新冠肺炎尚无疫苗或特效药的情况下，社会隔离是减缓这种可怕疫病蔓延的唯一办法。

正如路透社报道指出的，为了应对疫情，中国采取了前所未有的严厉措施，目前一些国家也开始效仿这些做法。

据统计，目前全世界宣布部分或全国封闭隔离的国家和地区已有80多个，全球1/3以上人口处于隔离状态。面对严峻的疫情形势，各国纷纷延长“封城”期限。

据彭博社报道，当地时间3月29日，美国总统特朗普在白宫玫瑰园记者会上宣布，将两周前颁布的为期15天的“社交距离防疫建议”延长至4月30日。

综合外媒报道，经法国总统马克龙批准，政府决定将3月31日到期的全国“禁足令”延长两周至4月15日。西班牙首相宣布将强化“禁足令”：从3月30日至4月9日，所有非核心产业工作人员必须留在家中，不得外出工作。意大利总理孔特近日表示，目前的“封城”措施将实施到4月3日，而为应对疫情从1月31日开始实施的紧急状态将按计划执行到7月31日。比利时首相维尔梅斯宣布，原定3月18日至4月5日的“封城”措施将延长两周至4月19日，“未来也可能再延长至5月3日”。

据美联社报道，俄罗斯总统普京在3月25日的电视讲话中宣布3月28日至4月5日全国放假，以防止新冠肺炎疫情在俄境内大规模传播。而且，自3月30日零时起，俄罗斯将暂时关闭所有公路、铁路、河运及混合型边境口岸。

此外，据新加坡《联合早报》报道，泰国政府从当地时间3月26日起正式实施紧急状态法。3月15日至4月14日，菲律宾首都马尼拉“封城”，往返马尼拉的海、陆、空通道全部关闭。

“更系统化的隔离机制”

美国《华尔街日报》网站文章提醒，欧美在学习中国的战疫经验时，要注意只是果断“封城”是不够的，还需要实施一种更加积极的、更系统化的隔离机制。文章指出，真正扭转武汉疫情趋势的是2月2日之后实施一种更加积极的、更系统化的隔离机制，把疑似或轻症病例——甚至是身体健康的确诊病例的密切接触者——送往临时医院或临时隔离中心。这项策略除了需要新建两家医院和利用公共建筑物设立10多家方舱医院之外，还需要把数百家酒店、学校和其他场所改造为隔离中心。

各国已经行动起来了。

据外媒报道，意大利首家帐篷医院3月20日在克雷莫纳市投入使用。由西班牙马德里IFEMA展览中心改造的方舱医院3月22日开始接收首批患者。这家临时医院将成为欧洲最大的临时医院，拥有5500张病床，其中500个为重症监护床位。由伊朗德黑兰国际会展中心改建的方舱医院3月25日正式投入使用。该医院可提供2000张隔离床位及相关医疗设备，后续总床位可增至3000张，用于接收轻症以及处在康复期的新冠肺炎患者。

据美国有线电视新闻网报道，纽约市中心的中央公园搭建了一个有68张床位、具备重症监护病房功能的临时医院，3月31日投入使用。雅各布·贾维茨中心作为医疗设施已经开放。陆军工程师团在短短几天内就建立了该基地，以减轻像皇后区艾姆赫斯特那样的超负荷医院的负担。此外，美国海军“安慰”号医疗船也已经停靠在纽约曼哈顿港。船上有1000个床位、12个手术室和一名全职医护人员。它将被用于治疗非冠状病毒患者，以腾出城市医院的空间。

更多的方舱医院还将出现。

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯国防部长绍伊古表示，俄军将在5月15日前建成16所军用方舱医院，其中8所将在4月30日前建成。据意大利当地媒体报道，意大利军队正在疫情严重的伦巴第大区贝尔加莫市和克雷马市加紧建设两座帐篷医院。此外，米兰国际展览中心也正在搭建方舱医院。英国3月24日宣布将把位于伦敦东部的ExCel国际会展中心改建为临时医院“南丁格尔医院”，预计还将改建8到10个方舱医院。塞尔维亚国防部3月24日说，在中国专家组建议下，塞尔维亚开始着手把首都贝尔格莱德会展中心改建为一座方舱医院。此外，巴西、奥地利、瑞典、阿根廷等国也在积极改建方舱医院，以收治更多患者。

“跨界”生产抗疫物资

随着新冠肺炎疫情持续蔓延，一些国家和地区抗疫物资短缺的问题逐渐凸显。多国正借鉴中国一些企业转产医疗物资的经验，协调其制造企业转型生产呼吸机等紧缺设备。

当地时间3月25日，特斯拉首席执行官马斯克在社交媒体推特上宣布，特斯拉将在近期重新开启纽约超级工厂，制造呼吸机。同一天，医疗器械公司美敦力的首席执行官奥马尔·伊施拉在接受美国消费者新闻与商业频道采访时确认将与特斯拉展开合作。据汽车新闻网站Electrek报道，福特、通用和特斯拉3家车企已经获批生产呼吸机。

据路透社报道，英国已请求包括本田、福特、劳斯莱斯等在内的多家企业生产呼吸机等抗疫设备。唐宁街办公室发言人表示，英国首相鲍里斯·约翰逊已与60多个制造业公司进行了沟通。此外，在意大利，著名汽车品牌法拉利、菲亚特克莱斯勒的工厂正在与意大利呼吸机制造商Siare讨论如何合作。欧洲飞机制造巨头空中客车公司也正在考虑利用3D打印等技术来快速生产医疗物资，有消息人士称其目标是在两周内造出呼吸机原型，并在4周内投入生产。

个人防护物资短缺是另一个严重问题。正如中国诸多企业选择了“跨界”生产口罩等防护装备，海外企业也行动起来。

据美国有线电视新闻网报道，奢侈品巨头、时尚巨头开始努力弥补口罩和其他个人防护装备的缺口。西班牙快时尚巨头Inditex计划将部分面料生产线转化为专业医疗面料生产线。法国奢侈品巨头开云集团旗下的两个品牌圣罗兰和巴黎世家将开始生产口罩。开云集团旗下品牌古驰也计划在意大利生产110万只口罩和5.5万套医用防护服。奢侈品巨头LVMH集团宣布，将紧急改建3个香水和化妆品工厂，旗下品牌克里斯汀·迪奥、娇兰和纪梵希的生产线将开始全力生产洗手液。在意大利，普拉达也表示，基于托斯卡纳地区的紧急需求，已于3月18日开始生产8万套医用防护服和11万只口罩，按日运送给医务人员，4月6日前交付完毕。

加强隔离措施、兴建方舱医院、“跨界”生产抗疫物资……目前，世界各国正在从中国经验中寻找抗疫之道。

(责编：车柯蒙、孙阳)