疫情推动外卖行业新发展（专家解读）

美国《时代周刊》日前发布抗疫群像，外卖骑手高治晓登上封面。报道称，如果没有在危险中挺身而出的外卖骑手们，很多家庭会挨饿，病人也无法得到赖以生存的物资供给。法新社报道称，新冠肺炎疫情期间，疾驰而过的中国“外卖大军”被誉为保障经济和人民生活的“英雄”，让“宅”在家中的民众有饭吃、有货囤。英国《金融时报》则将外卖小哥形容为“新冠肺炎疫情中的生命线”。

图为三月十六日，美团骑手吕连彬在云南昆明街头接订单。

新华社记者 杨宗友摄

据美团研究院发布的《2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告》显示，2019年，通过该平台获得收入的骑手总数达到398.7万人。疫情发生后，从2020年1月20日至3月18日，美团平台已经新招聘了33.6万骑手。

随着疫情暴发，外卖行业产生了新变化。

第一，以外卖为代表的“隔离经济”加速发展。此次疫情期间，众多餐饮企业受到了不同程度的影响，特别是堂食受影响巨大。这迫使餐饮企业开始思考：除堂食外，是否还有其他销售渠道能够提升营收能力？疫情下，餐饮企业堂食摁下了“暂停键”，同时纷纷向外带、外卖、食品零售、社区团购等新业务发力。

第二，“万物到家”理念逐渐兴起。过去，外卖配送的产品以餐饮为主。疫情期间，外卖的延展面变得更加广泛，“到家”产品变得更多元化。可以看到，近几个月来，外卖骑手扮演起了“城市摆渡人”的角色。除餐饮外，他们还承担起了配送居民日用品、部分医疗用品等物资的工作。

第三，“无接触配送”不断推广。“无接触配送”，即骑手通过与餐饮商户、用户沟通，协商将商品放在商户指定取餐处、送到用户指定的位置并由用户自行取餐、全程无人与人接触的放心配送方式。此前，美团外卖发布的《无接触配送报告》显示，采用“无接触配送”的订单占到订单总量的80%以上，且每单外卖都使用“无接触配送”服务的用户占比超过六成。近日，国内首个无接触配送领域的团体标准——《无接触配送服务规范》由中国贸促会商业行业委员会发布并实施，这为“无接触配送”提供了具体的操作规范。

近年来，中国外卖行业发展迅速。自2015年至2018年短短3年间，外卖行业交易金额增长了2.42倍。据此前美团研究院和中国饭店协会联合发布的《中国外卖产业调查研究报告（2019年前三季度）》预测，2019年全年中国外卖行业交易额将达到6035亿元人民币，约占同年餐饮业总收入的15%。今年，受疫情影响，越来越多餐饮企业由于无法线下营业，随之加大了线上外卖的运营力度；同时，外卖用户开始由年轻群体向中老年群体普及开来。多种因素影响下，今年这一比例将大幅上升，有可能达到30%至40%左右。

一直以来，“外卖是否卫生、是否环保”始终是人们讨论的焦点话题。针对卫生与环保问题，各方都在持续发力。

在保障外卖卫生安全方面，疫情期间，外卖行业推行了一系列保障措施，如要求餐饮服务人员及送餐人员全程佩戴口罩、启用安心卡、定期消毒送餐保温箱等。此外，还有平台发起“透明餐厅联盟”计划。这些措施是为了确保餐厅的各个环节，包括人员、采买、加工等都是透明的。此外，用户还可以通过“透明”标签选择餐厅，并通过餐厅直播、VR全景技术、短视频等方式，全方位了解餐厨环境。

在解决外卖带来的环保问题方面，一直以来，外卖产品使用大量一次性塑料制品进行包装，造成了一定的环境污染问题。为解决这一问题，外卖通过推行可降解餐盒、纸质吸管等“绿色”包装、设置奖励从而鼓励用户选择“无需餐具”等方式减轻环保压力。

未来，外卖行业将呈现新态势。

首先，外卖平台会更加多元化。随着越来越多具有互联网基因的零售业巨头的关注点从“到店”服务转向“到家”服务，外卖平台将逐渐告别美团、饿了么两家公司垄断的局面。如京东推出“京东到家”服务，除提供餐饮配送外，还和众多大型零售企业达成合作，负责日用物资的配送。

同时，二三线城市可能会出现以城市为单位的外卖平台。美团、饿了么作为全国性的公司，在研发、运营等方面的成本相对较高。以城市为单位建设外卖平台，运营费用必然会大大降低，从而缓解困扰商户的平台佣金过高问题。

疫情的暴发，给外卖行业带来了新的发展机遇。外卖行业因此得到了更多的关注，进而做出了许多积极的转变。相信在未来，外卖必将更好地走进千家万户。

（贾艺宁采访整理）

(责编：车柯蒙、孙阳)