广西台企：复工复产连获助力

南宁市台办为在邕部分台资小微企业送去口罩。

（南宁市台办供图）

“陈总您好，您上周提出需要购买5000只口罩，现在口罩厂商已送货到贵港市台办，麻烦您安排员工过来领取。”近日，台企广西贵港捷胜机械有限公司总经理陈廷昇接到贵港市台办工作人员电话后，大大地松了一口气。这可真是解了企业的燃眉之急！

新冠肺炎疫情发生后，为了尽早帮助在桂台资企业复工复产，广西壮族自治区各级台办急台商之所急，想台商之所想，及时帮助筹物资、招员工、办手续、解难题。他们提供的暖心服务，增强了台商们在大陆发展的信心。截至3月底，广西全区台资企业复工复产率超过80%，规模以上企业已全部复工复产。

协助采购防护物资

“日前，自治区台办委托贵港市台办了解当地台企防护物资的需求情况，我第一时间把需求提了出来。没想到问题这么快就得到了解决。”陈廷昇表示，有了这批防护物资，他对企业应对疫情防控、全力做好复工复产充满信心。

像陈廷昇一样，这段时间有不少台企负责人和台商领到广西台办系统送去的防护物资。南宁市台办日前走访在邕部分小微台企和南宁市台协代表，将广西台办捐赠的8000只口罩送到他们手中。钦州市台办为广西钦州宇欣电子科技有限公司等多家台资企业送去了5000只口罩等防疫物资。梧州市万秀区为台企大润发送去口罩6000只，缓解企业防疫物资短缺的情况。

广西台办工作人员介绍，台企复工复产面临的最大困难是难以采购到物美价廉的防护物资。广西台办通过各市台办收集汇总信息，统计出全区台企对防护物资的需求总量，并立即向自治区新冠肺炎防控领导小组指挥部提出申请。此后他们又协调、联系供货商和物流配送公司，统一为全区83家台资企业采购平价口罩22.19万只、消毒液1024瓶、护目镜29个。广西台办协助采购的防护物资如今已全部运送到位，为全区台资企业顺利复工复产加油助力。

纾缓台企用工紧缺

专车接送、企业参观、意向洽谈、当场签约……才半天多的时间，位于北流的台企广西宝悦皮具有限公司就招到了50多名当地员工，效率之高令人赞叹。原来，为了解决该企业复工后的用工难题，北流市台办安排专车接送70多名当地群众到该企业参观，现场帮企业和工人完成了就业洽谈。

除了防护物资紧缺外，招工难也是台资企业复工复产时遇到的普遍难题。为此，广西各级台办纷纷行动起来，多措并举为台企“招兵买马”。

玉林市台办联系该市人社局，让企业参加“春风行动”网络招聘会，并动员周边乡镇村民到企业上班，共为6家台企招聘到233名工人。苍梧县根据企业用工需求，将招工任务分解到乡镇、村屯，同时大力宣传农民工在本地就业的优势，并积极为就业员工落实社保及五险一金，给贫困家庭的农民工在本地就业发放补贴。岑溪市针对台企优耐电子（岑溪）有限公司的用工困难，引导中职学生在符合疫情防控条件下参加实习实训。目前，已有472名职校学生到该企业开展定岗实习。

据悉，在全区各级台办的帮助下，目前在桂台企的用工难题大多得到有效缓解，台企复工复产信心十足。“公司最近新上了两条生产线，争取今年扩大产能，让销售额突破6000万元。”台企柳州市府城五金制品有限公司负责人表示。

跑腿代办解决问题

防疫期间，广西各地政府及各级台办有的放矢，为企业送上量身定制的“贴心服务”。融资贷款、对口帮扶、跑腿代办……一条条举措，一项项服务，不但加快了台企的复工复产步伐，还温暖着台商的心。

台资企业山水旅游有限公司复工复产以来，桂林市阳朔县台办在县委县政府的带领下，协调公安、交通、市场等监管服务部门以及企业所在地开展联合执法，维护景区正常运营秩序。同时，该县将景区二期建设项目纳入全县重大项目，加大推进项目建设力度，协调县供电、自然资源、住建等相关部门单位，为企业解决多项问题。

台企富士康科技集团南宁科技园，每天上下班人员数量庞大，人工手持测温枪测温，工作量大、速度慢、精确度低。了解情况后，南宁市江南区政府安排疾控部门派出专人驻点服务，做到第一时间排除隐患，同时积极联系广西移动南宁分公司，共同研究解决问题。不久后，5G热成像人体测温系统正式在该科技园沙井园区大门启用，有效解决了园区的复工难题。

“防疫初期我就坚信大陆对疫情的掌控力和执行力没有问题，所以在大年初三就返回公司，与员工一起边复工边抗疫。目前大陆抗疫迎来胜利曙光，这证明我的选择是对的。我对大陆的未来发展充满信心。”台商张元亨由衷地说。

(责编：车柯蒙、孙阳)