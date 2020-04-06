原标题：【图说中国经济】还在传要“囤粮”？八张图告诉你什么叫粮食大国！

近期有关国家粮食出口政策变化，引起国内消费者关注，网上甚至出现“囤粮”传言。中国粮食够不够吃，要不要囤积？能否出现供应不足、价格上涨问题？近日，中国商务部、农业农村部及有关专家均作出回应表示，消费者完全没有必要担心粮食供应短缺及价格大幅上涨问题，无须集中批量购买、在家中囤积粮食，粮食还是要吃新的好。中国粮食供求完全能满足人民群众日常消费需求，也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。中国日报网整理出八大理由，一起来看！

资料来源：商务部、农业农村部、人民日报、新华社

（编辑：刁云娇 李海鹏）

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