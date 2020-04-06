原标题：“双进双产”稳增长 “互看学比”转动能——高质量发展的浙江湖州实践

新华社杭州4月3日电（记者岳德亮）位于浙江省湖州市吴兴区东林镇的远特新材料是一家年销量1.5万吨的塑木制造企业，产品远销德国、法国、波兰和意大利等多个国际市场。面对突如其来的疫情，企业遇到了外贸出口的烦恼。

为有序推动复工复产，东林镇成立企业复工复产服务专班，在防疫物资、人才需求等方面提供及时帮助。“企业递交了复工申请之后，第二天镇政府多部门联合现场验收，第三天企业生产线响了起来。”远特新材料负责人表示，公司用4天完成了首批出口产品发货。今年前两个月销售额同比增长33.8%。

“企业是湖州高质量赶超发展的根基，要高质量高效率绘好复工复产图。”湖州市代市长王纲说。

4月2日，湖州市委、市政府出台《重大项目攻坚及招商引才新政》，明确建立总规模500亿元的绿色产业基金支持战略性新兴产业发展，每年新增300亿元以上的绿色项目专项贷款并安排1亿元财政绿色专项贴息资金支持项目引进推进、投产达产。

绿色生态、高质量，突出动能培育，是湖州市一直追求的主基调。

2018年2月，总投资326亿元的吉利新能源汽车项目签约落户长兴县，县委县政府成立项目攻坚领导小组，23个县直部门和3个园区主要负责人参加并领办具体工作任务，项目环评、项目能评、项目立项，县领导带队，县发改、科技、生态环境等部门多次赴省级相关部门进行对接。

即使受新冠肺炎疫情影响，年产15万辆乘用车项目和年产60万台变速器项目也于2月15日启动厂房、办公区域消杀工作，快速实现复工生产。吉利集团长兴项目负责人表示，从整车到零部件，包括汽车后市场及大数据，在长兴会形成新兴产业链，产业规模巨大，且将极大带动就业。

湖州市发展改革委主任梅梓华表示，以“见工地、见设备、见产品”为标准，市政府每月研究招商引资和项目推进工作，建立在建、竣工、投产、上规“四张清单”，实行工业投资项目“落地-建设-竣工-投产-上规”全生命周期管理机制，加速推进项目“双产”。

“双进双产”成效如何？湖州市委、市政府每季度举行例行“考试”“互看互学互比”，市县四套班子成员集体查看各县区新建项目。

南浔区浙江鼎旭智能制造有限公司年产2000套智能制造装备项目、吴兴区湖州市中跃化纤有限公司年产56万吨差别化功能性纤维新材料项目、德清县启航汽车有限公司新能源商用车零部件生产基地、安吉护童家具有限公司年产100万套绿色智能家具生产线等等12个项目，是最近一次湖州市四套班子领导、各区县和市级有关部门负责人“互看互学互比”的考察名单。

“一般安排一天时间，迎着朝阳出发，华灯初上而归。”一位参与活动的湖州市直机关负责人说，项目好不好，有没有潜力，都将摆上同一个“擂台”，市领导还要现场打分，这些都倒逼着区县不断你追我赶，在竞相发展中推动高质量发展。

德清县县长敖煜新表示，相互在看中学、在学中思，“互看互学互比”比出了精气神、比出了新思路、比出了好势头、比出了高质量。

湖州市新出台的《重大项目攻坚及招商引才新政》指出，每年确保2万亩建设用地保障项目落地。供地的底气来自该市近些年的“五未”（批而未供、供而未用、用而未尽、建而未投、投而未达标）低效利用土地整治。

湖州市自然资源和规划局局长王晓军介绍说，全市“一地一策”推进分类处置，并建立工业用地绩效评价系统，对规模以上工业企业和用地3亩以上工业企业实施“亩产效益”综合评价全覆盖，考核结果作为差别化用水、用电、用能、排污、融资和土地使用税征收依据。

“坚持向存量用地要指标，去年累计处置‘五未’土地约3万亩。”湖州市经济和信息化局相关负责人说。

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