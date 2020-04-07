聚焦中小微 降低融资成本（经济聚焦）

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4月3日，央行决定对中小银行定向降准，并时隔12年首次下调超额存款准备金利率。此举是推进金融供给侧结构性改革的重要举措，支持中小银行更好聚焦中小微企业，服务实体经济。

此外，央行将通过发挥金融政策带动作用，把握好政策的力度、重点和节奏，为企业提供精准服务，缓解融资难融资贵，推动企业实际融资成本逐步下降。

为支持实体经济发展，加大对中小微企业的支持力度，降低社会融资实际成本，4月3日，中国人民银行决定对中小银行定向降准，并时隔12年首次下调超额存款准备金利率。进一步对中小银行定向降准如何支持实体经济？怎样更好地提供精准金融服务？下一步货币政策走向怎么看？记者采访了人民银行有关负责人、相关企业和专家。

以改革办法优化金融供给结构，定向降准释放长期资金约4000亿元

4月3日，人民银行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于4月15日和5月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。这是继今年1月的全面降准、3月的普惠金融定向降准后，人民银行年内进行的第三次降准。

人民银行副行长刘国强表示，对中小银行实施较低的存款准备金率是推进金融供给侧结构性改革的重要举措，通过改革的办法优化金融供给结构和信贷资金配置，支持中小银行更好聚焦中小微企业，增加信贷供给，降低融资成本，服务实体经济。

据悉，此次定向降准可释放长期资金约4000亿元，平均每家中小银行可获得长期资金约1亿元，有效增加中小银行支持实体经济的稳定资金来源，还可降低银行资金成本每年约60亿元，通过银行传导有利于促进降低中小微企业贷款实际利率，直接支持实体经济。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为，中小银行的服务对象大部分是中小微企业，存款准备金率下调后，中小银行的可贷资金进一步增加，有利于在当前的情况下精准纾困。

为何此次定向降准分两次实施到位？人民银行有关负责人表示，这是为了防止一次性释放过多导致流动性淤积，确保降准中小银行将获得的全部资金以较低利率投向中小微企业。此次降准后，超过4000家的中小存款类金融机构的存款准备金率已降至6%，从我国历史上以及发展中国家情况看，6%的存款准备金率是比较低的水平。

值得注意的是，除了定向降准，人民银行表示，自4月7日起将金融机构在人民银行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。这是人民银行时隔12年首次下调超额存款准备金利率。

“此次人民银行下调超额存款准备金利率，目的是推动银行提高资金使用效率，增强银行的贷款意愿，使银行能更好地服务实体经济特别是中小微企业。”方正证券首席经济学家颜色说。

发挥金融政策带动作用，缓解融资难融资贵，提供精准服务

前些日子，福建省禾祥农业发展有限公司负责人庄国渊曾为融资一筹莫展。禾祥农业是一家大型农业综合开发企业，受疫情影响，企业生产经营一度停滞，资金周转面临困难。

3月1日，惠安农信社的客户经理了解到该企业的情况后，立即建立一对一服务机制，在人民银行福州中心支行的指导下，两天内就向企业发放了“战疫支农贷”300万元，禾祥农业也成为福建省首笔支农再贷款专用额度资金支持的农业企业之一。如今，有了资金购买菜籽、农机具等春耕物资，企业蔬菜种植规模进一步扩大。

近日召开的中共中央政治局会议要求，要充分发挥再贷款再贴现、贷款延期还本付息等金融政策的牵引带动作用，疏通传导机制，缓解融资难融资贵，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，疫情发生以来，人民银行先后设立3000亿元专项再贷款，新增5000亿元再贷款再贴现额度，以优惠利率资金助力重点企业复工复产，取得了良好效果。“人民银行指导银行投放的专项再贷款是救急救命的钱，投向名单内的重点保供企业。新增的再贷款再贴现额度能为中小银行提供低成本的资金来源，增加其发放贷款的能力和积极性，同时适用的企业更多，是一个更加普惠的政策。”

记者从人民银行获悉：截至3月31日，在3000亿元专项再贷款使用方面，9家全国性银行和10省市地方法人银行向5995家全国性和地方性重点企业累计发放优惠贷款2315亿元，加权平均利率为2.51%，财政贴息后，企业实际融资利率约为1.26%；在5000亿元再贷款再贴现方面，地方法人银行累计发放优惠利率贷款（含贴现）3042亿元，支持企业（含农户）35.14万户。

疫情期间，除了落实专项再贷款、再贷款再贴现等政策外，银行业金融机构还通过贷款延期还本付息等方式，为实体经济提供精准金融服务。

银保监会副主席周亮近日表示，贷款延期还本付息政策出台后，受到中小微企业欢迎。据不完全统计，截至4月3日，实施延期还款的中小微企业贷款本息达7000多亿元。“批发零售、住宿餐饮、酒店、物流运输和文化旅游这些行业受疫情冲击比较大，要求银行不得盲目抽贷、断贷、压贷，特别要下调贷款利率，让利于企业。同时通过增加信用贷款和中长期贷款的方式，支持企业尽快复工复产。”周亮说。

把握货币政策力度、重点和节奏，保持流动性合理充裕

近期，市场比较关注人民银行是否会下调存款基准利率，刘国强表示，“当然作为一个工具，是可以使用的，但是这个工具比较特殊，是‘压舱石’，所以实行起来要考虑得更多。”刘国强认为，要考虑的因素包括物价情况、经济增长、内外平衡等，特别是存款利率跟普通老百姓关系更加直接，要考虑老百姓的感受。

近日召开的中共中央政治局会议指出，要加大宏观政策调节和实施力度。要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度。下一步，货币政策走向怎么看？

下一步，要分阶段把握好政策的力度、重点和节奏。根据不同阶段，保持流动性合理充裕，充分满足市场需求。“我们绝不会让市场出现‘钱荒’，当然钱也不要‘变毛’，要满足市场需求合理充裕，实现M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配并且略高一点。”刘国强说。

刘国强表示，要继续用好3000亿元专项再贷款和5000亿元再贷款再贴现政策，落实好普惠性再贷款再贴现新增的1万亿元额度，做到和前面的政策无缝衔接，不出现断档。同时，实施好定向降准，发挥好准备金工具的正向激励引导作用。

降低实体经济融资成本是当前的重要任务。董希淼认为，应进一步改革完善相关机制，深化贷款利率市场化改革。当前，应抓紧推进存量浮动利率贷款定价基准转换工作，以改革的方式疏通货币政策传导渠道，推动企业实际融资成本逐步下降。

中国民生银行首席研究员温彬认为，稳健的货币政策要更加灵活适度，要把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置，并综合考虑疫情防控、经济发展等各方面因素，适时适度使用各种政策工具，保障经济平稳运行。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 11 版）

(责编：白宇、岳弘彬)