房建和市政基础设施工程开复工率85.06%

本报北京4月6日电 （记者赵展慧）记者近日从住房和城乡建设部了解到，截至4月1日，全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共18.66万个，已开复工15.87万个，开复工率为85.06%，其中，开复工率90%（含）以上省（区、市）16个。
全国住房和城乡建设系统坚持因地制宜，分类指导，全力推动企业复工复产。建立用工需求台账，组织“点对点”人员返岗，借助大数据进行精准防疫。通过下沉式指导、保姆式服务，上门了解企业需求，协调各部门解决原材料、防疫物资、交通运输等实际困难，加快恢复产能。积极研究出台惠企政策，降成本、降租金、降缴存比例、延长证书有效期等，切实减轻企业负担，通过推行工程建设项目“不见面”审批，开通项目审批“绿色通道”，简化审批手续，加快项目开工。指导企业妥善应对合同履约、工程造价、劳动用工、应诉维权等方面可能出现的风险和问题，维护企业合法权益。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】