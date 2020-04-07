房建和市政基础设施工程开复工率85.06%

本报北京4月6日电 （记者赵展慧）记者近日从住房和城乡建设部了解到，截至4月1日，全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共18.66万个，已开复工15.87万个，开复工率为85.06%，其中，开复工率90%（含）以上省（区、市）16个。

全国住房和城乡建设系统坚持因地制宜，分类指导，全力推动企业复工复产。建立用工需求台账，组织“点对点”人员返岗，借助大数据进行精准防疫。通过下沉式指导、保姆式服务，上门了解企业需求，协调各部门解决原材料、防疫物资、交通运输等实际困难，加快恢复产能。积极研究出台惠企政策，降成本、降租金、降缴存比例、延长证书有效期等，切实减轻企业负担，通过推行工程建设项目“不见面”审批，开通项目审批“绿色通道”，简化审批手续，加快项目开工。指导企业妥善应对合同履约、工程造价、劳动用工、应诉维权等方面可能出现的风险和问题，维护企业合法权益。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 01 版）

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