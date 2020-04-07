扩大进口，中国热情依旧

上海海关最新统计显示，3月1日至20日，上海口岸进口水果达1843批次，共计6.95万吨，已恢复至去年同期的八成多。

图为上海外高桥港区海关关员对进口香蕉进行查验。

王 翔摄 （新华社发）

当前正值春耕农忙季节，江苏连云港设立农用物资绿色专用通道,保证进口化肥尽快到达春耕一线。

图为码头工人将远洋运输轮上卸运的加拿大进口钾肥打包装车外运。

王 春摄（人民视觉）

近期，江苏南通进口高粱助力国内饲料企业复工生产。

图为南通一粮食接运码头卸运进口高粱的场景。

许丛军摄（人民视觉）

鼓励先进技术、设备和关键零部件进口；增加国内短缺能源资源品进口；扩大农产品食品进口……疫情对全球经济造成扰动，但是作为“世界市场”，中国积极扩大进口的态度和行动没有改变。在稳外资、稳外贸、促消费的系列措施中，打通进口难点、堵点、痛点同样是重要的发力方向。

“云”招商、线上洽谈、拓资源、稳订单……当前许多企业也正采取诸多举措，克服国际货流不畅等进口端面临的困难，保障货品稳定供应。不少企业表示，将抓住机遇、化危为机，提高进口供应链运作效能，长期看，仍对中国进口市场有信心。

消费者“买进口”劲头足

——前两月中国进口肉类达125万吨，同比增长69.6%；不少保税区跨境电商进口业务逆势增长

3天时间，200万颗进口的新西兰奇异果已被预约。这一数量，相当于8万平方米奇异果园全年的产量！

3月23日，新果季的佳沛奇异果在京东旗下平台全渠道首发预约。随着产品热度上升，预约数量还在不断增长。“虽然预约数码产品在业内已不稀奇，但在电商平台上预约水果还是头一次，这次预约的人数超出我们预期。”京东生鲜果蔬采销部总经理周晓舟说。据介绍，新产季的佳沛阳光金奇异果均价约10元一颗，价格不便宜，但受到不少消费者欢迎。

对于买进口，消费者热情不减。京东零售集团京东国际业务营销运营负责人余荣华向本报记者介绍，截至目前，京东国际进口商品的整体销售呈现稳定增长的态势，第一季度整体订单量同比增长近100%，其中50多个二级商品类目的增长都超过100%。虽然疫情对物流运输等环节有一定影响，但线上消费的回暖带动了进口商品的销售增长。

在不少保税区，跨境电商进口业务呈逆势增长态势。如浙江宁波保税区今年前两月累计验放跨境电商进口申报单破1180万票，同比增长27.8%；跨境进口额24亿元，同比增长42.5%。商务部数据显示，在应对疫情中，跨境电商释放了巨大潜力，1—2月中国跨境电商零售进出口174亿元，同比增长36.7%。

在线下，进口需求也有所体现。绿地全球商品贸易港集团旗下有80多家进口超市，商品销售情况能够在第一时间得到反馈。“目前看国内进口消费市场回暖在即，老百姓对于进口生鲜、水果的消费依然属于‘刚需’。”集团总经理薛迎杰对本报记者表示，今年一季度，集团国际贸易进口业务环比增长近3倍。

薛迎杰还介绍，在疫情爆发初期，就立即调整了商品进口计划。除扩大肉类产品进口外，还加大了米面粮油蛋奶等民生商品的进口力度，新增粮油、水产等新品类，同时加强新市场开拓，确保进口供应。比如当英国、德国猪肉相关产品出口受影响后，快速通过贸易港平台的阿根廷、巴西客商锁定替代货源；一季度还新开拓了近700吨俄罗斯鸡肉进口。

以肉类为例来看全国市场，中国海关总署3月31日公布的数据显示，今年前两个月中国进口肉类达125万吨，同比增长69.6%。其中进口猪肉及猪杂碎共72万吨，增幅达98.2%，几乎比去年同期翻了一番。

“根据我们的接触了解，海外客商对于中国消费市场恢复充满信心。”薛迎杰说，这一方面源自国外疫情蔓延后当地消费的缩减，另一方面还是基于中国消费市场复苏后的巨大潜能。

多种举措确保供应

——机电、交通运输设备、能源化工等行业进口受疫情影响较大，企业正发挥各自优势，灵活应对挑战

不过，近期疫情在全球蔓延，各国纷纷采取更加严厉的防疫措施，对全球经济和贸易的影响逐渐显现，进口也受到不同程度的影响。

商务部外贸司二级巡视员刘长于3月26日表示，确诊人数超过千人的国家占我进口的一半，我前十大进口来源国中有七国确诊人数超千。海外停工停产范围扩大，供应能力减弱。从目前情况看，机电、交通运输设备、能源化工等行业进口受影响较大。

在日用消费品领域，进口的变化也被一些贸易商所感知。“一些海外工厂停工，加上货运受阻，的确有一些货物发不出来了。”浙江义乌市进口商会秘书叶丽芳对本报记者说，最近陆续有一些国内商家已经下单甚至汇完款项，但国外商品发不出来的情况。由于国际运输通常时效较长，进口一般都是提前进货，现在售卖的不少都是之前库存的商品，或者不同商家之间相互调货，尽量满足需求，但不排除接下来一些商品缺货的情况。

余荣华也表示，近期海外疫情的扩散，对一些商品的引入造成了一定影响。如疫情较严重国家和地区工厂停工停产、船运及航司资源紧张，让海外商家的经营面临不少挑战。针对这些情况，京东国际积极与海外品牌、国际供应链、贸易商联动，紧急备货并协调物流资源，以确保供给侧稳定供应。

针对疫情期间海外商家面临的经营问题，京东国际多次发布对平台合作商家的扶持政策，比如对京东跨境物流仓配一体服务的商家（SOP入仓商家）提供物流补贴及支持等。线上商贸活动也没有暂停。京东国际“云招商”正在推开，今年将打造超过1000个以上全球爆款新品；同时还正在联合韩国贸易协会举行定期的线上洽谈会，第一场已在3月底举办。

许多企业正发挥优势，灵活应对进口业务面临的挑战。薛迎杰介绍，贸易港作为海外资源的流量门户，同时拥有上下游近千家合作客商，这提高了绿地全球商品贸易港集团寻找替代货源的效率。发挥国际贸易团队丰富经验和线下进口超市布局的优势，可以将终端消费、物流运输、上游采购的整条进口供应链串起来，并及时调整进口策略。

中国市场被长期看好

——2月以来，中国新增审批7个国家14种进口动植物产品，新批准多国超600家企业在华注册登记

3月28日，中远海运“新洛杉矶”轮搭载着6个冷藏集装箱、总重约100吨冰鲜猪肉，由加拿大温哥华港抵达上海洋山深水港。

为了缩短从工厂到餐桌之间的时间，中远海运提供从温哥华到上海洋山港的直达服务，全程仅为14天。海运、港口、海关、边检等部门接力配合，也加速着冰鲜猪肉通关速度。货物从抵港到放行，总共不到24小时，次日便已起运内地城市。

近期，为畅通外贸运转，系列措施密集出台，其中不少着力扩大进口。海关总署近日出台“50条”措施清单，其中明确，各地海关要对防疫物资或企业复工复产急需物资进口，取消转关限制。同时支持农产品食品扩大进口，加快准入进程，并在重点口岸开辟农产品、食品进口绿色通道，实行24小时预约通关，优先检查、优先检测等。

海关总署综合业务司司长金海3月30日介绍，经统计，自2月1日以来，海关总署新增审批7个国家包括鱼油鱼粉、饲料添加剂等共14种进口动植物产品；新批准美国、哥斯达黎加、巴基斯坦等国家包括肉类、水产品、乳品等13种食品、600多家企业在华注册登记。进口乳品36.7万吨，同比增长38.3%；进口猪牛羊等肉类70.7万吨，同比增长115.5%。

在物流运输方面，各地海关进一步细化支持中欧班列发展的系列举措。疫情期间，针对停靠中国的货运航班、班轮被大幅缩减或取消的情况，深圳海关隶属蛇口海关将中欧班列“起点”延伸至前海湾保税港区，进一步打通国际物流通道。前两个月，前海湾保税港区进出口贸易额依然保持快速增长。

商务部方面也表示，下一步将密切跟踪外贸企业在进口中遇到的难点、堵点、痛点，积极主动扩大进口，继续办好第三届中国国际进口博览会，提高进口便利化水平，加快推进进口贸易促进创新示范区培育等工作。

商务部披露的数据显示，目前，中国是120多个国家和地区的最大贸易伙伴，进口占全球比重约为11%。对广阔的中国国内市场，海内外企业长期看好。

“短期来看，消费品进口确实会受到海外供给端的影响，需要企业想方设法拓资源、稳订单。但随着疫情防控取得积极成效，在国家推进扩内需的背景下，国内消费市场将快速回温，进口商品市场也将有显著反弹。”薛迎杰说，我们将抓住机遇、化危为机，提高进口供应链运作效能，带动一大批上下游企业，为国内消费市场服务。

余荣华也认为，看全年，国内市场对进口消费品的需求会稳中有增，整个进口行业的增长潜力依然不容小觑。“疫情冲击下，人们对商品的品质关注度更高，这给具有‘品质’优势的进口商品带来‘商机’。由于境外疫情的发展，也导致进口商品消费需求从线下转移到线上。”余荣华说。

(责编：栗翘楚、杨曦)