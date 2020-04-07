清明假期生产安全事故起数下降80.2%

本报北京4月6日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：截至6日20时，清明假期全国安全形势总体平稳，未发生重特大生产安全事故和自然灾害。与去年同期相比，接报生产安全事故起数和死亡人数分别下降80.2%和67.7%，火灾起数下降83%。
假期期间，应急管理部狠抓风险防控，结合近期森林火灾集中和清明祭扫增多等特点，提前向北京、河北等地发布高森林火险预警，密切关注南方强降雨过程。前期已派出的4个部工作组继续在四川、黑龙江、福建、湖北开展灭火、事故处置调查、督导等工作。同时，应急管理部会同国家林草局向9个省（区、市）派出6个督查组，开展全国野外火源专项治理行动，督促各地强化清明祭扫用火管理，及时发现并督促整改存在的隐患。
此外，全国应急管理系统强化值班值守，时刻保持应急状态。据统计，全国消防救援队伍共出动车辆1.2万余辆次、指战员6.1万余人次，参加灭火和抢险救援5426起，营救遇险被困群众423人、疏散群众1162人，共设置临时执勤点2190个。森林消防队伍共出动1260人参与扑救森林草原火灾，3179人在重点火险区靠前驻防。
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