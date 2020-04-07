打击制假售假 保障复工复产

本报北京4月6日电 （记者张璁）公安部日前推出公安机关依法打击食药环和知识产权领域犯罪保障疫情防控期间复工复产十项措施（以下简称“十项措施”）。据介绍，公安部此次制定措施，针对一些地方食品、药品、农资、工程建设、知识产权等与复工复产和保障民生密切相关领域存在的治安隐患，部署全国公安机关主动排查、依法严厉打击制假售假等违法犯罪活动，全力保障复工复产，促进经济恢复发展。其中，十项措施明确要求依法严厉打击药品领域犯罪，重点打击制售假劣新冠肺炎疫苗、抗疫类药品、病毒检测试剂，口罩、消毒液、防护服等防护物资和医疗器械犯罪活动，保障人民群众医疗用药安全。
春耕护农也是十项措施中的一个重点。对此，十项措施要求聚焦种子、农药、化肥等春耕物资，重点打击套牌生产、侵权假冒、非法添加、以不合格冒充合格等犯罪活动。
此外，依法严厉打击影视、网络培训领域侵权盗版犯罪也被列入其中。据介绍，受疫情影响，网络在线学习的需求大幅增长。一些不法分子借机非法录制网课音视频，非法复制相关教材和学习资料，在网上低价出售，严重侵害了权利人的合法权益，影响了在线学习的质量。对此，根据十项措施的要求，公安机关将会同相关部门，对此类违法犯罪行为依法严厉打击。
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