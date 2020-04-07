中国银联推系列金融优惠服务 助力复工复产复市

人民网北京4月7日电（记者夏晓伦）针对疫情影响，近期国家发布多项便利措施，精准稳妥推进企业复工复产复市。记者获悉，中国银联联合产业各方推出了系列金融优惠服务，支持企业复工复产复市，推动消费复苏。

对受疫情影响较大的小微商户，中国银联携手成员机构和服务商，对于符合活动要求的小微商户的小额交易，按照交易金额的一定比例进行补贴。对受疫情影响较大的重点商贸流通企业、市场保供企业、生活必需品生产和交通物流运输行业保供企业，中国银联联合湖北省商务厅，在湖北地区对上述企业提供费用减免、商业消费提振、商家信贷扶持等专属金融服务。

同时，结合相关部门和多个地区推出的扩大汽车消费等系列消费促进措施，为助力缓解受疫情影响导致的农产品滞销问题，后续，中国银联将联合商业银行，在湖北省等地区选取部分受疫情影响严重的汽车销售、农产品批发、文化旅游等企业商户，开展专项营销活动。活动期间，对相关商户的大额信用卡交易实行营销激励，降低企业经营成本，进一步发挥信用卡促进消费的功能，以推动相关企业复工复产复市，助力受疫情影响严重地区及行业复苏。

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