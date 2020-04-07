AI技术赋能金融服务场景驶入快车道

人民网北京4月7日电 （记者乔雪峰） 随着大数据、云计算、机器学习等前沿AI技术的不断发展，并在各个应用场景的不断落地，AI技术在在金融场景的应用也在快速推动，智能化、数字化金融服务场景和解决方案驶入快车道。

越来越多的金融企业，通过利用各类AI科技手段创新传统产品和服务，提升效率并有效降低运营成本。特别是随着近来金融市场对外开放的逐步扩大，越来越多的机构站在国际市场的视角上转变经营理念和规范业务发展，通过AI技术创新优化整体服务，推动AI技术的落地和金融服务场景的创新。

在铂诺计算创始人简毅看来，人工智能诸多应用场景中,金融场景一直是应用的前沿阵地。AI在金融领域的应用不仅直接使金融的运行机制发生了变化,一些新的金融模式也开始出现,贯穿了金融服务的各个层面。这其中，涉及到依靠大数据、云计算及机器学习等前沿AI技术来制定和优化投资产配置策略的产品还在逐步发展中。而近来金融市场加大开放力度，可推进行业市场化进程，也为AI技术在金融服务领域的落地提供新的市场动力，同时国内外金融机构在技术、人才层面的深入合作，也为AI进一步落地金融场景提供新机遇。

对于金融服务场景而言，科技投入特别是大数据、云计算、区块链、人工智能等高新技术的应用，才能打造自身差异化的竞争优势，更加符合客户多样化、个性化的需求。简毅表示，随着金融对外开放扩大的发展，将会有很多有核心技术实力的中小科技企业会受到市场青睐，这里既懂金融、又懂技术的双料人才也相对紧缺。

在不少业内人士看来，AI技术与金融服务场景的结合已成为金融行业以及各金融机构发力、发展的新动能、新引擎。尤其大数据、云计算、AI、5G、等“新基建”正在推动和影响着技术解决方案和智能化服务的未来以及相应的市场体系。简毅称，AI 会成为更底层的技术让更多的人、场景、业务真正用到 AI 能力，但AI 技术与场景和业务深度结合，对业务必须有足够的理解才能体现技术的价值，如果没有对数据和场景的深入了解，以及提供一套解决业务目标的完整体系，一味提供单纯的技术很难构造出竞争壁垒。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)