清明小长假全国铁路发送旅客1136万人次

人民网北京4月7日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，清明小长假期间（4月4日至6日），全国铁路启用周末运行图，日均加开旅客列车260余列，累计发送旅客1136万人次。4月6日，全国铁路发送旅客412.5万人次，创2020年春节后单日旅客发送量新高。
清明小长假期间，铁路部门统筹疫情防控和确保铁路运输安全畅通工作，慎终如始做好疫情防控工作的同时，精心做好假日运输和服务安排，满足短途和城际旅游出行需求，助力加快恢复经济社会秩序。
中国铁路沈阳局集团公司“东北最美高铁”吉图珲高铁加开长春、吉林等方向的动车组列车10列；郑州局集团公司主动掌握客流到发情况，提前组织消毒通风，增设售取票窗口和出站“绿色通道”，避免旅客聚集；上海局集团公司严格落实车站和车上测温、疏导旅客避免聚集、加大站车保洁力度等措施，为旅客提供卫生、安全、温馨的候乘车环境；南昌局集团公司对管内前往上海、广州、深圳等热门方向的29列动车组列车重联运行，大幅提升运输能力；广州局集团公司增开多趟湛江、潮汕、湖南往广深方向的列车，满足京广、沪昆、南广、贵广、厦深等线路增长的出行需求。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】