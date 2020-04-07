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清明小长假全国铁路发送旅客1136万人次

2020年04月07日11:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月7日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，清明小长假期间（4月4日至6日），全国铁路启用周末运行图，日均加开旅客列车260余列，累计发送旅客1136万人次。4月6日，全国铁路发送旅客412.5万人次，创2020年春节后单日旅客发送量新高。

清明小长假期间，铁路部门统筹疫情防控和确保铁路运输安全畅通工作，慎终如始做好疫情防控工作的同时，精心做好假日运输和服务安排，满足短途和城际旅游出行需求，助力加快恢复经济社会秩序。

中国铁路沈阳局集团公司“东北最美高铁”吉图珲高铁加开长春、吉林等方向的动车组列车10列；郑州局集团公司主动掌握客流到发情况，提前组织消毒通风，增设售取票窗口和出站“绿色通道”，避免旅客聚集；上海局集团公司严格落实车站和车上测温、疏导旅客避免聚集、加大站车保洁力度等措施，为旅客提供卫生、安全、温馨的候乘车环境；南昌局集团公司对管内前往上海、广州、深圳等热门方向的29列动车组列车重联运行，大幅提升运输能力；广州局集团公司增开多趟湛江、潮汕、湖南往广深方向的列车，满足京广、沪昆、南广、贵广、厦深等线路增长的出行需求。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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