税银联合精准发力 支持小微企业复工复产

人民网北京4月7日电 （记者车柯蒙）为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹抓好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的决策部署，近日，税务总局与银保监会联合印发《关于发挥“银税互动”作用助力小微企业复工复产的通知》,要求在已实施“银税互动”支持政策框架下，针对疫情期间小微企业更加迫切的资金需求，加大税收信用贷款支持力度，努力帮助小微企业复工复产渡过难关。

“银税互动”是指税务、银保监部门和银行业金融机构合作，帮助企业将纳税信用转化为融资信用，缓解企业融资难题的活动，自2015年推出以来为广大守信纳税企业获得银行融资发挥了积极作用。

《通知》旨在推动各地进一步做好“银税互动”工作，通过实施重点帮扶、创新信贷产品、落实扩围要求、提高服务质效，支持小微企业复工复产。

在实施重点帮扶方面，《通知》提出，各省税务机关加强与银保监部门和银行业金融机构的协作,及时梳理受疫情影响较大行业的小微企业名单，依法推送企业授权的相关纳税信息，帮助银行主动对接企业需求、精准提供金融服务。

在创新信贷产品方面，《通知》要求，银行业金融机构及时推出适合小微企业特点的信用信贷产品，优化信贷审批流程，提高贷款需求响应速度，适当增加信用贷款额度，延长贷款期限，加大对“首贷户”的信贷投放力度，抓紧落实中小微企业贷款临时性延期还本付息政策。

在落实扩围要求方面，《通知》提出，在落实“银税互动”受惠企业范围扩大至纳税信用M级的基础上，对湖北等受疫情影响严重的地区，银行业金融机构可结合自身风险控制要求，逐步扩大至纳税信用C级企业。同时，将“银税互动”受惠范围，从企业扩大至纳入各省税务机关纳税信用评价试点的个体工商户。

在提高服务质效方面，《通知》强调，要积极发挥网上渠道优势，积极为企业提供安全便捷的“非接触式”服务，确保疫情防控期间“银税互动”业务继续发展。

(责编：车柯蒙、孙阳)