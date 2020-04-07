作业帮名家讲堂“国学大师季”收官

作业帮名家讲堂系列课程致力于分享大师思想，提升中小学生的综合素养。截至目前，作业帮在线公益系列课程——“名家讲堂”报名人数已超过2000万。据悉，作业帮名家讲堂“国学大师季”系列课程已于3月29日完美收官。 经济学者薛兆丰，中央民族大学历史文化学院教授、中国诗词大会评委蒙曼，清华大学历史系博士后、中国作家协会会员张宏杰，《百家讲坛》主讲人、历史名师纪连海，以及北京师范大学文学院教授、博士生导师康震先后从经济学视角、宏观历史与文学素养等方面，为大家带去了一堂堂精彩纷呈的专题课程。

在薛兆丰教授的经济学课上，他认为，对每一个现代人而言，物理学和经济学应该是两门同等重要的启蒙课程。前者研究没有人的世界里的运行规律，后者研究有人的世界里的运行规律。薛兆丰教授从一支铅笔的故事开始，介绍了经济学思维方式中最重要的4个概念，自发秩序、成本、边际和博弈。

蒙曼老师用《论语·季氏》的故事开篇，通过陈亢和伯鱼的对话引出孔子对于学习诗歌的教诲。第一期国学专题课以“一年读诗，一生爱诗”为主题，蒙曼老师讲到，一年的时间涵盖了各种能量，包括四时八节里时间和风景流变；同时一年的时间可以充分体会七情六欲，感受人文关怀和社会价值，大家用一年的时间去感受诗歌的美，将受益终身。

张宏杰老师通过唐太宗、康熙帝和乾隆帝三大帝王成长史，分析明清两代皇子教育区别，和同学们分享了“自古英雄出少年”历史专题课。他提到，历史代表了一个时代的记忆，我们每个人都需要从历史不断吸取经验，不断在历史中总结得失。历史比小说更真实精彩，希望同学们善于发现历史的有趣，培养自己的学习兴趣，一定可以学好这门课。

纪连海老师在课上带领同学们解读中国古代“四大名著”众生相。为什么要从“四大名著”谈起，纪连海老师提到，市面上书籍众多，如何在浩瀚的书海中选出适合的书，不妨就从读“四大名著”开始。所谓“书读百遍其义自见”，这四本经典名著，值得反复研读。此外，鉴于新课改增加了文学名著的考察力度，纪老师建议同学们，对四部书里的主要人物，以及课本中引用段落的非主要人物，要做到熟悉识记。

“万事万物都在春天崭露头角，春天是生命的季节，也是充满希望的季节。”康震老师在课上解析了代表春天六个节气的十八首经典诗词，带领同学们感受春天的雅兴和美好。谈到如何提高古诗词阅读理解能力，康震老师建议，大量的读，大量的背，当诗词储备量足够多，大家对诗词的理解自然会越来越深入。

作业帮相关负责人表示，名家讲堂就是要让孩子对学习产生兴趣，在学习的过程中爱上学习。与此同时，作业帮70%的学员都集中在低线城市，那里的教育资源稀缺，尤其是对于名人大师教育资源的渴望更加强烈，教育资源分布不均衡的问题亟待改善，我们希望通过在线公益讲座的方式把名家大师的精华分享给更多的孩子。

从4月7日起，作业帮名家讲堂将开启“撑起国家脊梁的科学家”系列课程，届时，我们将邀请科学领域顶级名家，从航空航天、机器人技术、地质地貌等方面内容，为孩子们打开更宽广的认知、启发思考、开阔视野。 （牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)