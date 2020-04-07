龙光地产：城市更新成业绩增长新引擎 未来盈利占比约20%

原标题：龙光地产业绩新引擎：超4000亿元城市更新货值助力价值腾飞

中国网财经4月7日讯(记者刘小菲)随着存量时代的到来，城市更新成为房地产市场纵深化发展的新风口。而一向具有前瞻性投资眼光的龙光地产(3380.hk)，在城市更新领域已逐渐进入“收获期”。

3月27日，龙光地产发布2019年业绩报告。报告期内，公司实现权益合约销售额915亿元，同比增长31%；股东应占核心利润约为100.2亿元，较去年上升约42.7%，核心利润率达17.9%，稳居上市房企前列。而衡量企业盈利能力的核心指标净资产收益率(ROE)高达35.5%，连续七年平均ROE达30%，在行业中遥遥领先。可以说，龙光地产规模扩张的同时，也实现了盈利质量的持续提升。

中国网财经记者注意到，2019年，龙光地产城市更新业务实现收入49亿元，已成为业绩增长的新引擎。

业内人士称，龙光地产城市更新项目布局好，价值高，业绩记录良好，盈利可见度较高，形成了穿越周期的盈利模式。龙光地产管理层也在出席业绩发布会时表示，城市更新项目都是用小钱撬动大资源，投入少而利润高。未来3年，城市更新业务预期可贡献当年约20%的核心利润。

城市更新货值超4000亿元，95%位于大湾区

众所周知，城市更新孵化周期长、不确定性强，这让很多开发商感到苦恼。不过，深耕粤港澳大湾区17年的龙光地产，不仅熟悉该区域地方商圈资源和渠道，还了解该地区的地方政策、产业和人口的城市规划。可以说，在参与城市更新方面拥有信息、品牌、渠道、资源等多种优势。

截至2019年12月31日，龙光地产共计在10个城市拓展了78个城市更新项目，可转化土储货值达4006亿元，其中约95%位于大湾区。而在龙光地产的城市更新项目中，有2890亿元货值布局在深圳、惠州、东莞、珠海等可自主改造的城市，转化能力十分强劲。

据了解，龙光地产2019年成功孵化在深圳、惠州的3个优质项目，可销售货值约700亿元。

龙光地产管理层表示，今后公司将继续加大城市更新项目的投资及孵化力度公司未来三年可孵化货值约1000亿元，每年可为公司贡献约20%的核心利润，有助于公司保持行业领先的盈利能力。

穿越周期的盈利模式

龙光地产在城市更新方面取得的成绩以及展现出的潜力，获得了多家机构的认可。

花旗预测，城市更新每年将贡献约20%的核心盈利，公司未来盈利可见度高，并将长期维持40%的派息率，具有长期投资价值，目标价由16.9港元上调至18港元。

建银国际也在研报中提到，公司将奉行“住宅开发+城市更新+投资物业”三轮驱动战略，未来三年权益合约销售额可保持年均20%增长，城市更新每年将贡献约20%的核心盈利，投资物业运营面积可达到100万平方米，并将长期维持40%的派息率，盈利可见度高且派息优厚。

看好龙光地产城市更新项目发展还有中金公司。其研报称，城市更新业务是龙光地产的第二增长引擎，未来业绩确定性强。据龙光地产管理层透露，2020年集团权益销售目标是1100亿元，同比增幅达20%，增幅在龙头房企中位居前列。

(责编：毕磊、夏晓伦)