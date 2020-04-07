马云再启非洲创业者大赛 激励企业家精神创造就业抵御疫情

一天之内，马云再次出手帮助非洲。
当地时间4月6日，马云公益基金会在宣布发出第二批对非洲捐赠物资之后，随即宣布启动第二届非洲创业者大赛，面向非洲所有国家、所有行业的创业者、企业家开放报名。经过层层角逐最终入选前10名的创业者，将得到马云的“一臂之力”，分享150万美元奖金。
第一届非洲创业者大赛决赛现场
“今年这个特殊的时刻，非洲将面临更大的挑战。”马云公益基金会相关负责人表示，为了帮助非洲更充分应对疫情， 马云公益基金会已联合阿里巴巴公益基金会向非洲54国捐出两批医疗物资。同时通过为非洲医护人员提供《新冠肺炎防治手册》和在线交流等方式，带动中国抗疫医护人员向非洲医护分享实战经验。
今年举办的第二届非洲创业者大赛将加大投入、提高奖金来激励企业家精神，支持非洲企业家创造就业、抵御疫情。马云此前曾表示，非洲的企业家精神是非洲的希望所在，希望这些“非洲商业英雄”能激励更多人，唤醒更多人。
半年多前，第一届非洲创业者大赛10强从1万多名选拔者中脱颖而出。这些非洲希望的“种子”，已经在疫情期间“开花”了。
生命银行创始人Temie Giwa-Tubosun在尼日利亚为医院募集呼吸机等医疗设备； Water Access Rwanda创始人、90后女孩Christelle Kwizera在为清洁水源与时间赛跑，让更多家庭接上清洁水源，因为在疫情中，无法获得清洁饮用水的家庭是最脆弱的群体。还有更多创业者在用开发无酒精消毒剂、为卫生工作者提供免费的口罩和消毒剂等方式为这片大陆努力。
即使是疫情困难时刻，创业者们的乐观和韧性，让人看到非洲的希望。Kevine Kagirimpunda在卢旺达用回收轮胎做鞋，她通过发展电子商务全力保住所有员工，度过困难时期。Waleed Abd EI Rahman经营一家虚拟自助餐厅，他们迅速调整外卖策略，提供更安全放心的速冻食品给家庭用户。（乔雪峰）
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