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深圳餐饮复工率高达85.3% 美食节提振区域消费信心

2020年04月07日17:59  来源：中国网
 

　　疫情暴发之后，深圳各级政府推出一系列惠民措施，一手抓疫情，一手抓防控。为了响应政府号召，美团推出“春风行动”，帮助餐饮企业共渡难关，同时提振消费者信心。

　　2月初，在政府的带领下，美团携手商家给深圳市疾控中心和市内多家医院配送爱心餐，并给复工企业配送放心工作餐；2月底，深圳市市场监管局联合美团大学举办“助力餐饮复工”系列公益直播，帮助餐饮商家落实防疫工作；4月初，深圳市商务局联合美团在线上线下同步举行美食节，活动期间美团将面向全市推出价值2000万元促消费大礼包。

　　深圳餐饮商户复工率稳步回升，趋势向好。美团平台大数据显示，截至4月1日，深圳餐饮商户复工率达到85.3%，超过全国平均水平（84.2%）。

　　配送团餐爱心餐 关爱复工企业及医护人员

　　2月5日，春节假期临近结束，深圳准备进入复工高峰期。为了防范群体性聚餐可能引发的风险，深圳市出台《关于疫情防控期间开展集体用餐配送服务的通告》。

　　随后，在深圳防疫指挥部的指导下，深圳市场监管局和烹饪协会联合美团给市内的复工企业配送工作餐。美团免费提供配送服务，并在平台上开辟专区，给参与企业流量扶持。

　　此外，在政府的带领下，美团还联合餐饮商家给深圳市疾控中心及多家医院配送爱心餐，以保障医护人员的用餐安全，打好防疫攻坚战。

　　2月7日，深圳市疾控中心给美团发来感谢信，表示在全市广大医护人员的努力，以及美团的热心帮助下，大家一定能夺取这场疫情防控阻击战的全面胜利。　　

　　美食消费节落地深圳 提振区域消费信心

　　疫情趋于稳定，深圳市的餐饮企业逐渐复工，但餐饮消费的恢复仍需时间。为了营造安心的消费环境，帮助餐饮业早日复苏，4月1日，深圳市商务局联合美团在线上、线下同步举行深圳美食节。美食节将一直持续至4月30日。

　　在政府的指导下，美食节期间，美团将面向全市推出价值2000万元促消费大礼包，包括消费红包、折扣套餐、减免配送费等。

　　“深圳市政府既切实关爱医护工作者和复工企业，又做好餐饮企业复工的各项准备工作，还举办美食节提振消费，给疫情防控和餐饮商户的复苏打下坚实的基础。”美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为表示。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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