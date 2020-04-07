中建一局三公司向乌兹别克斯坦驻华使馆捐赠抗疫物资

4月1日,中建一局三公司向乌兹别克斯坦共和国驻华使馆捐赠抗疫物资,用于支援乌兹别克斯坦国内抗击新冠肺炎疫情。

中建一局三公司将45箱贴有“携手抗疫,共克时艰”和中乌两国国旗标签的医疗防疫物资捐赠给乌兹别克斯坦共和国驻华使馆,共包含22000个医用口罩和1000套防护服,同时向乌方转达了公司的慰问。

乌兹别克斯坦共和国驻华使馆商务参赞努尔马托夫对公司在乌兹别克斯坦战疫斗争中提供的无私援助表达了的深切感谢和崇高的敬意,感谢公司为推动中乌商贸合作做出的贡献,表示希望进一步加强在经贸领域的合作,实现合作共赢。（丁建冬）

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